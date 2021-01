L’Adler Resort Thermae è aperto, servono test e autocertificazione per il check-in

Pubblicato il 25 gennaio 2021 | 09:34

ranquillità, ospitalità calorosa, natura incontaminata, cucina gourmet del territorio e una proposta spa selezionata, completa e altamente qualificata: l’inha riaperto le proprie porte per consentire agli ospiti di godere di unaindimenticabile all’insegna di benessere, salute e prevenzione, nel massimo rispetto dell’ ultimo Dpcm Il centro termale Adler Thermae è infatti: pertantodi balneoterapia redatta dal proprio medico curante oppure l’per viaggio per motivi di salute con menzione della balneoterapia con finalità preventive e profilattiche, terapie per le quali Adler Thermae è regolarmente autorizzato (Legge Reg. 38 del 27/07/2004; Legge Reg. 74/2016; Reg. n.14R del 22-03-2019).Grazie alla nuovaviene garantita ancor più tranquillità ea tutti gli ospiti ed ai collaboratori: per accedere alle strutture, gli ospiti dovranno presentare unfatto nelle ultime 48 ore al momento del; avranno inoltre la possibilità di farlo presso la struttura. Tutti i dipendenti sono costantemente sottoposti a test antigenici.Con un ulteriore vantaggio per gli ospiti: ogni ospite che presenterà all’arrivo il certificato riceverà in omaggio un Buono Spa per un valore di 70 euro.L’Adler Spa Resort Thermae - come ogni struttura del gruppo Adler Spa Resorts - si presta particolarmente a vivere una: perché si trova in un contesto naturalistico unico, con afflusso limitato di persone; perché dispone di spazi molto ampi e di sistemi di termoregolazione innovativi ed altamente igienici; perché tutto viene svolto nel massimo rispetto delleattualmente previste.Le acque termali hanno inoltre benefiche antibatteriche ed antiinfiammatorie, rivelandosi un ambiente ideale per chi vuole fare prevenzione ma anche per chi desidera ritrovare piena salute dopo unIn questo periodo, la struttura offre variper la salute ed ilpensati per la coppia, per la famiglia (con bambini di età superiore ai 4 anni), ma anche specifici per i single ( clicca qui per scoprire tutte le offerte della struttura)Per informazioni: www.adler-resorts.com/it/hotel-resort