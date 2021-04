Luna di miele con brindisi, le proposte dei Vinum Hotels

Pubblicato il 11 aprile 2021 | 12:30

V

Schloss Hotel Korb, ad Appiano, sulla Strada del Vino

Dormire nella botte



Castello, laghetto, picnic in cabriolet

Il laghetto presso l'Hotel Tenuta Vinicola Stroblhof

Roseto e vallate

Vino e gusto, cultura e stile di vita made in Alto Adige. Il gruppo dei Vinum Hotels comprende 7 strutture. Tutte le strutture si trovano nelle zone vinicole della regione e sono gestite da grandi appassionati di vino che hanno uno stretto rapporto con il loro territorio. Gli albergatori portano gli ospiti alla scoperta dei vigneti e delle cantine da cui provengono i vini più pregiati. Una formula originale che può trasformarsi in un'esperienza romantica. Una proposta da cogliere al volo è quella che arriva dall'Hotel Unterwirt, tre stelle di Chiusa in Valle Isarco. Botte romantica con terrazzo in legno di cirmolo e vista diretta sui vitigni, vasca con idromassaggio esterno privato e cassaforte piena di ottime bottiglie. Per vivere questa esperienza suggestiva si può scegliere il pacchetto "Botte romantica" valida per tutta la bella stagione, fino al 7 novembre 2021. L'offerta comprende: 1 pernottamento per due persone nell'innovativa botte con prima colazione del vignaiolo, calice di Prosecco Rosé di benvenuto, aperitivo con fingerfood, cena con menu buongustai di 5 portate e abbinamento vini, il tutto nell'atmosfera magica del vigneto. A partire da 208 euro per 2 persone. Lo Schloss Hotel Korb, quattro stelle di Appiano sulla Strada del Vino, custodiscono stanze fiabesche, un centro benessere per il relax e una cantina ricavata in un antico rifugio antiaereo. Basta uscire dalla cinta difensiva del castello per ritrovarsi immersi nei vigneti, meleti e boschi. Ad Appiano c'è anche l'Hotel Tenuta Vinicola Stroblhof (quattro stelle), altra struttura dei Vinum Hotels. Anche qui sono numerose le ambientazioni romantiche: il laghetto balneabile incastonato tra i castagni, il ristorante con le antiche volte e le stube, la piscina integrata nel paesaggio. Non manca il relax con i trattamenti di Acqua Vinea Nobilis a base di vino. Un'altra soluzione è la Seeleiten Suites, cinque stelle di Caldaro, che mette a disposizione anche una spiaggia privata sul lago. Valido fino al 7 novembre, il pacchetto "Speciale luna di miele", comprende 4 pernottamenti con prima colazione con spumante al lago, noleggio gratuito della cabriolet con cesto picnic e coperta per una gita fuoriporta, 1 massaggio parziale, 1 ora in barca sul lago di Caldaro. Il tutto a partire da 600 euro a persona. Patria della Schiava e del Pinot nero, la zona vinicola di Merano e dintorni è la meta ideale per una vacanza primaverile. Il Rosengarten Hotel Eichenstein, quattro stelle di Marlengo, struttura dei Vinum Hotels, vanta una storia plurisecolare, architettura, area wellness e beauty, una carta di vini ricca con etichette di produzione propria, direttamente dalla Tenuta Eichenstein. E poi le rose, una cinquantina di varietà per un totale di 1.500 piante. Fino al 14 novembre si può scegliere la "Settimana di coccole". Il pacchetto comprende 7 pernottamenti in mezza pensione con colazione e menu di 5 portate a cena, mele fresche in camera e aperitivo di benvenuto, libero accesso al centro benessere "Amadea". Il tutto a partire da 959 euro a persona. Vicino a Merano, a Postal, sorge il quattro stelle Feldhof DolceVita Resort. Un gioiello di design con vista panoramica sulla vallata. Un must è sicuramente il Knottnkino. Si prende la funivia che porta a Verano e da lì una passeggiata nella natura conduce a un punto panoramico davvero imperdibile: il Knottnkino. Qui, proprio come in un cinema all'aperto, ci sono 30 poltrone in legno rivolte verso la vallata. Un paesaggio mozzafiato da condividere.