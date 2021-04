Nuova stella per il Villa Athena: arriva lo chef Valentino Palmisano

Pubblicato il 03 aprile 2021 | 10:18

Valentino Palmisano Fonte: Luciano Pignataro

Diverse esperienze al fianco di chef importanti

Dall’Umbria alla Sicilia

all’Umbria alla Sicilia. Ecco la nuova avventura dial ristorante Vespasia di Norcia, che, il ristorante all’interno dell’hotel Villa Athena ad Agrigento.Classe 1981, napoletano, con moglie siciliana, Palmisano dopo il diploma all’Istituto alberghiero, inizia a La sacrestia, noto ristorante dell’epoca in città, sotto la guida di Felice Ponari. Da qui in poi: al Four Seasons di Milano con Sergio Mei, al Capri Palace sotto la guida di Oliver Glowig, al bistellato Don Alfonso di Sant’Agata sui due Golfi con Alfonso Iaccarino. E ancora con Bruno Barbieri al ristorante due stelle Michelin Arquade dell’Hotel Villa del Quar in provincia di Verona, al Badrutt’s Palace di St. Moritz.Seguendo la moglie Ottavia, general manager della Camera di Commercio Italiana in Cina, Palmisanoal ristorante Sabatinial Ritz Carlton di Kyoto dove viene chiamato per aprire il ristorante italiano La locanda.Nel 2017 rientra in Italia, appunto,, ristorante con una stella Michelin che, grazie al suo lavoro e all’impegno della proprietà e dello staff, ha la soddisfazione di vedere confermata fino ad oggi.«Sono rimasto fermo un anno a causa della pandemia – racconta a Cronache di gusto – fatte salve alcune esperienze, tra cui in Svizzera. Nel frattempo mi sono arrivate varie proposte, tra cui quella di Stefano D’Alessandro, proprietario del Villa Athena, che mi ha offerto di diventare l’executive chef del suo hotel. E ho pensato che fosse».Ma le novità non finiscono con l’arrivo dello chef. Infatti saranno: uno gourmet con 25-30 coperti e un solo menu degustazione esperienziale; l’altro con cucina più semplice, tradizionale e con prodotti locali. Inoltre, si procederà al rifacimento della terrazza e al rinnovo dell’arredamento in chiave più essenziale.