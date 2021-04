Un po' per lavoro, un po' per relax. Al Relais Monaco ospitalità a 360°

Pubblicato il 04 aprile 2021 | 13:31

Una vera e propria business holiday al Relais Monaco

79 camere in stile veneziano moderno e 5 sale meeting

La Country Spa offre diversi servizi, tra cui piscina sensoriale, due saune e cabine per massaggi

Benessere per il corpo e piacere per il palato

è a Ponzano Veneto, alle porte di, in quella che fu, splendida villa veneta degli inizi del XIX secolo. Una struttura ampia, elegante, che coniuga diversi stili e offre all'ospite una vasta serie di comfort, dal parco secolare alla Country Spa fino all'offerta stagionale del Ristorante La Vigna.La struttura è costituita da 79eleganti e raffinate, in un perfetto connubio tra modernità e. Le camere, tutte molto ampie e accessoriate, dispongono di un sontuoso bagno in marmo con vasca e doccia e godono di una magnifica vista sul parco, sulla piscina, sul vigneto o su angoli verdi del giardino.L’hotel è aperto tutto l’anno, ilè a disposizione 24 ore su 24 per venire incontro ad ogni esigenza dell'ospite. Il Relais Monaco Country Hotel & Spa dispone inoltre di 5che possono ospite sino a 240 delegati, palestra, piscina esterna e ampio parco secolare.Ladel Relais Monaco è un’oasi didi ben 700 mq con piscina sensoriale, idromassaggio,finlandese 90°C, bio-sauna 55°C, bagno di vapore, aromarium, percorso Kneipp, docce emozionali, docce scozzesi, cascata di ghiaccio, parete salina, area relax, giardino estivo, inoltree sale pere trattamenti estetici.Ilcon sale interne e una meravigliosa terrazza estiva con vista sul parco è la location ideale per banchetti nuziali, cerimonie, feste di laurea e compleanni, e per una serata romantica o in famiglia. I piatti serviti sono il risultato dell'incontro tra innovazione e tradizione, nel rispetto dellaPer informazioni: www.relaismonaco.it