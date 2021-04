Primavera all’Adler Lodge Ritten tra lusso, natura, salute e relax

Pubblicato il 04 aprile 2021 | 12:30

Gli chalet fronte laghetto immersi nel bosco

Natura e libertà

Yoga Retreat per rinascere

Lo stile Jivamukti Yoga integra gli aspetti spirituali nella vita moderna

Pilates con il Maestro Falempin

è un esclusivo “eco-rifugio” ae adagiato nell’Altipiano del Renon, con vista sulle Dolomiti, ma vicino alla città di Bolzano. Dotata di, la struttura in cui convivono alpin style e richiami di arte tribale, è stata costruita seguendo il concept della “foresta”, per un’integrazione perfetta nel contesto naturalistico ed è composta da un corpo centrale affiancato da due complessi concon caminetto e biosauna e circondato dadotati di sauna e caminetto, alcuni situati intorno a un laghetto naturale.La strutturacon alcuni nuovi pacchetti dedicati al benessere di mente e corpo . Nel dettaglio, “” () è una proposta dedicata a chi ama la, la libertà di faree scoprire la natura nella stagione della rinascita, tra passeggiate, relax nella spa immersa nel bosco e bagni “alleggerenti” nella piscina panoramica. L'offerta include: buono Spa di 70 euro a persona per la settimana, 50 euro per 5 notti o 30 euro per minimo 3 notti; meditazione nel bosco, yoga e stretching, ventilazione nella sauna nel bosco, escursioni guidate e tour in e-bike. Prezzo per minimo 3 notti: a partire da 831,00 euro a persona.Secondo pacchetto. “” (). Yoga Retreat molto particolare consigliato nel passaggio da una stagione all'altra, momento ideale per disintossicare corpo, mente e spirito. Lo stile Jivamukti integra gli aspetti spirituali nella vita moderna. In una lezione Jivamukti, glisono incorporati con una pratica di vigorosi asana (), pranayama, musica, mantra, studio delle scritture, poesia e letterature. Il programma completo dura una settimana e ha l’obiettivo di(terzo chakra primario), con kriyas (meditazioni avanzate), pranayama (respirazione consapevole) e asana (posizioni) specifiche. Prezzo per minimo 3 notti, a partire da 831,00 euro a persona.”,, è una proposta fusion e creativa dedicata a chi ama un esercizio fisico vigoroso o desidera, una sinergia di respirazione e movimento, per un baricentro corporeo forte e una mente sveglia e felice. Grazie a una formazione eclettica che vede integrarsi la danza classica, contemporanea e lo yoga, l’insegnante proporrà un programma che unisce le strutture classiche del Pilates mescolate con le molte altre influenze che hanno arricchito il suo percorso. Non mancano passeggiate nella natura e momenti di stretching e mobilità. Prezzo per minimo 3 notti a partire da 921,00 euro a persona.Da segnalare cheterrà inoltre undal 25 aprile al 2 maggio presso l’, struttura checon una ricca offerta di pacchetti fitness e wellness.Per informazioni: www.adler-resorts.com