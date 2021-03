Regno Unito, hotel nel verde: quando l’accoglienza è puro relax

Pubblicato il 28 marzo 2021 | 16:30

l Regno Unito, si sa, ha un’anima green. E soprattutto un territorio. In molti casi le strutture dell’sono inserite in giardini spettacolari. Hotel che si affacciano sue scorci unici. Ampie terrazze geometriche, serre tropicali, orti verdeggianti e i, il Regno Unito ospita. Alcuni suggerimenti da Condé Nast Johansens.della Gran Bretagna. I vasti terreni di Cliveden includono giardini formali e acri di bosco che valgono da soli una visita. Da non perdere il giardino acquatico giapponese, il roseto, l'antico labirinto di tassi e l’incredibile vista sul fiume. Di grande interesse anche la piscina "Profumo",Creato dallo scrittore, noto anche come il, i 35 acri di terreno di Gravetye Manor includono giardini che rappresentano un allontanamento radicale dal giardinaggio geometrico standard. Per Robinson, i giardini erano diventati troppo geometrici e desiderando che fossero più naturalistici, si assicurava che non crescessero seguendo una “disposizione” rigorosa. Questo principio è evidente qui come nell'orto recintato, che è uno dei pochissimi nel Regno Unito ad essere attualmente in uso. All'interno del muro ellittico in arenaria dell'orto è possibile ammirare, prodotti utilizzati nell'hotel Gravetye e nel ristorante stellato Michelin.È situato ine raggiungibile attraverso un viale lungo un miglio. Rilassante è passeggiare per il tipico giardino inglese recintato, con le sue siepi di tasso a forma di fiori erbacei, e proseguire per ildove ci si imbatte in un cortile di ispirazione francese. Da non perdere la serra rinnovata della cantina che ha oltre 30 varietà di prodotti, tutti presenti nel menu del ristorante stellato Michelin di Lucknam.Come le mode in orticoltura si sono evolute nel corso dei secoli, così ha fatto il giardino di 5 acri di Luton Hoo. Il Walled Garden, in particolare, offre uno scorcio suidi una delle grandi case signorili inglesi. Nel 1760 fu allestito per John Stuart, il 3° conte di Bute che servì come Primo ministro sotto Giorgio III. Essendo lui stesso un appassionato botanico, i giardini furono trasformati diventando, secondi per importanza solo ai Royal Botanic Gardens di Kew.Ammirando la vegetazione che circonda l'Ashdown Park Hotel, non c'è da meravigliarsi che questi acri di boschi paesaggistici siano stati l'ispirazione di Alan Alexander Milne per “Hundred Acre Wood”, la terra immaginaria abitata da Winnie the Pooh e dai suoi amici. Qui si possono incontraretra cui cervi, conigli, lama e alpaca. C'è anche unche offre splendidi cambiamenti di scenario mentre si snoda attraverso la foresta.Immerso in 300 acri di campagna dell'Hertfordshire, The Grove è la fuga perfetta in un. Trascorrere del tempo a The Glasshouse ammirando i fiori selvatici e le erbe che riflettono uno stile più tipo prateria che giardino infonde una sensazione di benessere. Sono disponibili anche mappe dei percorsi a piedi per esplorare la tenuta e i boschi circostanti. Qui i cani sono benvenuti.includono una mappa dei percorsi a piedi intorno alla tenuta e ai boschi circostanti.Sono 80 gli acri di Deer Park nella campagna del Devon. Conper la pesca a mosca, un giardino recintato vittoriano restaurato, un giardino all'italiana e boschi su boschi, esplorare i terreni è di per sé un'avventura. Da non dimenticare la famosadal tetto di paglia, arroccata tra querce secolari. La tenuta produce anche una propria varietà di verdure, erbe e frutta che si possono trovare nel menu di Deer Park.Con una storia di oltre 300 anni, i giardini della Grantley Hall sono stati visitati da tanti ospiti illustri. Il suo punto di forza è ilcostruito intorno al 1910 per Lord e Lady Furness. Vantando autentici design giapponesi con elementi rocciosi di alta qualità, una varietà diversificata di alberi e bambù, non c'è da meravigliarsi che sia elencato nel registro dellePer informazioni: www.johansens.com