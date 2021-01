San Valentino a Villa Eden, relax in totale sicurezza

Pubblicato il 31 gennaio 2021 | 12:34

C

Relax assoluto nella piscina interna di Villa Eden

Una della raffinate sale di Villa Eden dove trascorrere il periodo di San Valentino

one immersa in un parco secolare situato nella più esclusiva zona residenziale di- un vero e proprio- è il luogo ideale per godersi un soggiorno all’insegna della massima tranquillità e del benessere. Una vera oasi di intimità e serenità nel primodove festeggiareUn’offerta che si articola insia che si stia progettando una(solo una notte o un weekend) sia che si voglia aggiungere un vero e propriodal, in totale relax.La proposta per unè perfetta per un weekend d'intimità a partire da 820 euro a persona inper soggiorni da giovedì a domenica o a partire da 800 a persona in Junior Suite Prestige per soggiorni da domenica a giovedì. Tra le diverse opzioni, prevede 2 trattamenti nel, unanella by Philipp Hillebrand e una seconda nel. A partire da 220 euro a persona in camera doppia è la, prenotabile per sDi grande utilità, a cui si può abbinare la ricorrenza di San Valentino, la, prenotabile per. Ilha ideato un nuovo piano settimanale dedicato allae aldegli effetti negativi per chi è stato affetto da. Il programma Covid Immunoplus è ilstudiato per il, che stimoli il sistema immunitario con effetto antiinfiammatorio, migliorando il microcircolo e apportando multivitaminici complessi. Prezzo del programma per 7 giorni 3.220 euro. A questo programma si aggiunge il soggiorno nella suite preferita dai clienti.Per informazioni: www.villa-eden.com