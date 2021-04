Soggiornare nelle ville antiche: 4 proposte di les Collectionneurs

Pubblicato il 10 aprile 2021 | 18:15

Villa Ormaneto (Cerea-Verona) - new entry 2021 - I viaggiatori resteranno incantati da Villa Ormaneto, un casino di caccia risalente alla prima metà del ‘300, che fu di proprietà del nobile Cangrande Della Scala. Tra le atmosfere senza tempo degli ambienti interni e la calda accoglienza della proprietaria Grazia Fabricci e della direttrice Camilla De Santi. Per i viaggiatori gourmand la novità da non perdere è il nuovo ristorante VI.OR con il giovane chef Marco Fazzini e le sue proposte di una cucina ‘fusion’ veneta.

villa barbarich

Villa Barbarich (Venezia-Mestre) - new entry 2021 – Qui, grazie ad un recente passaggio di proprietà, a fare gli onori di casa è Antonio Barbieri lieto di poter far conoscere a tutti i viaggiatori le particolarità stilistiche della villa. Per assaporare le specialità della tavola regionale, imperdibile è il ristorante Malipiero, guidato dallo chef Marco Murador, con una proposta menu che varia in base alle stagioni così come la sua location, dalle salette affrescate al patio e in giardino.

Villa Abbondanzi Resort (Faenza) - new entry 2021 - Gli ospiti saranno accolti dalla famiglia Bucci e potranno trascorrere momenti di relax in una delle 19 eleganti camere e suite, a bordo della piscina tra piante e fiori, concedersi qualche coccola di benessere alla private spa. Per completare l’esperienza, due gustose proposte di cucina dello chef Alessandro Giraldi.

Albergo Villa Marta (Lucca) - new entry 2021 - Oggi è il direttore Francesco Domenici ad accogliere gli ospiti e ad accompagnarli a conoscere le unicità di questa antica villa: 15 camere dal fascino provenzale, alcune dotate di ingresso indipendente dal giardino, altre con una vista a 180 gradi sulle colline circostanti. Nella moderna veranda che si affaccia sul giardino, è possibile gustare le specialità del rinomato ristorante Botton d’Oro ideate dallo chef Nicola Contabile

