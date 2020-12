Terme di Comano, vero benessere racchiusi dalla natura trentina

Pubblicato il 20 dicembre 2020 | 10:40

Una spa di 3.500 mq, tra le più grandi del Trentino

illa novità del 2020 alle, la località di villeggiatura e di cura delcomodamente raggiungibile da Trento e dal lago di Garda. Si tratta di un programma di attività fisiche e rilassanti che include passeggiate lungo il nuovo percorso sensoriale tra gli alberi, bagni di foresta, pratiche di respirazione esu suggestive pedane di legno immerse nel bosco.Un sentiero tra gli alberi da affrontare a piedi nudi porta lungo una sequenza di 11 “stazioni sensoriali”, ognuna composta da un materiale diverso: erba, corteccia, pigne, tronchi, ciotoli e infine un corso d’acqua per un’esperienza suggestiva di riconnessione con la natura in grado di evocare in chi la pratica emozioni e sensazioni dimenticate. Da soli o accompagnati da un esperto terapista respirando lentamente e a occhi chiusi si espandono i sensi verso laAll’interno di questa oasi di tranquillità gli ampi spazi di un hotel di categoriastupiscono gli ospiti fin dal momento dell’arrivo. Le camere sono 82, di diverse tipologie, tutte con vista sulle montagne circostanti o sul parco esterno: i sentori del legno delleche arredano a profusione camere e spazi comuni donare serenità eIl ristorante “” del piano terra è aperto anche al pubblico esterno. La sala è accogliente e luminosa con ampie vetrate che permettono allo sguardo di spaziare sul parco naturale circostante. Subito all’aperto l’elegante American Bar, ilsulla terrazza con vista piscina e il chiosco bar “Laghetto” permettono di sostare per una pausa all’ombra di alberi imponenti.Ladel Grand Hotel Terme di Comano su 3.500 mq è una delle più grandi del Trentino, con piscine, docce termali purificanti, ma anche una serie di trattamenti estetici e massaggi al centro benessere. L’accesso è incluso nel soggiorno per gli ospiti dell’albergo.Per informazioni: www.ghtcomano.it