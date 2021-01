Terrazza 241 continua a stupire con le mini-serre dell’Hilton Lake Como

Pubblicato il 31 gennaio 2021 | 13:38

T

Le sei mini-serre di Terrazza 241 dell'Hiiton Lake Como

Prinvacy, lusso e sicurezza

Con le mini-serre e quella più grande a unica campata, la superficie ricettiva si amplia aggiungendo 100 posti a sedere al coperto

è ildi. Affacciata sul lago, fa da contorno alla spettacolare infinity pool. Oggi aggiunge fascino a fascino e si trasforma. Un’evoluzione resa possibile grazie a unaprodotta dacon il contributo dellache ha curato tutto il progetto illuminotecnico.Con la realizzazione di 6a unica campata, la superficie ricettiva si amplia fino ad accomodareal coperto in aggiunta ai 40 già disponibili. La formula di esclusività dei sei “Privè/Serra” nel rooftop, uno diverso dall’altro e affacciati sullacon vista lago, consentono di sperimentare mood e emozioni interessanti, cambiando ogni volta ambiente.Due aziende del territorio diventano così ambasciatrici e pioniere di un, in cui un’istallazione di design diventa funzionale alla creazione di piccoli angoli di privacy dove poter concedersi unafuori, in totale sicurezza e con il lusso di uno spazio e un. Le installazioni consentono, pur garantendo agli ospiti la giusta privacy, di far ammirare loro ilcircostante: le pareti trasparenti filtrano e riflettono la luce del giorno e del tramonto, lasciando gli ospiti godere del contesto naturalistico in cui la Terrazza e` inserita.«Siamo molto fieri di aver realizzato questo progetto innovativo con l’Hilton Como Lake - spiega, ideatore della Sdi Privitera Eventi - In questo momento di crisi continuiamo a investire e progettare in quello che sarà il. Questo tipo di riscontro arriva anche dall’estero. Nel mese di dicembre, a Manhattan, i newyorchesi hanno pranzato e cenato fuori grazie a igloo di plexiglas, lo stesso vale per le nostre mini-serre».Lesi presentano come un mondo nel mondo, contengono idee e creatività, e riflettono la bellezza che le circonda, al contempo arricchiscono ciò che accade al loro interno catapultandolo nel mondo con nuove esperienze. Ogni serra ha uned ècon impianto a pavimento. Ogni serra si distingue per: lampadari e oggetti di arredo dal forte impatto visivo e scenografico, sono disegnati e prodotti da Adriana Lohmann con materiali sostenibili e realizzati interamente a mano. Arredi preziosi capaci di esaltare la spettacolarità del luogo e della natura circostante.«Questa installazione - spiega, general manager di Hilton Lake Como - ci permetterà di sfruttare al meglio la location nella massima».Fondata a Tradate (Va) alla fine degli Anni ‘80,, partner storico di, si è progressivamente imposta come punto di riferimento nel settore della progettazione e costruzione di tensostrutture e allestimenti per ogni genere di manifestazione. Negli ultimi dieci anni l’orizzonte operativo si è esteso anche al settore dei complementi d’arredo pensati per rispondere alle diverse declinazioni dei gusti e degli stili e in grado diPer informazioni: www.priviteraeventi.com