Trattamenti “minerali” nella natura al Montana Lodge di La Thuile

Il Montana Lodge & Spa, cinque stelle immerso nella natura invernale di La Thuile





La junior suite del Montana





insorge il. La struttura a cinque stelle, che fa parte di Design Hotel, è attorniata da un ambiente naturale quasi selvaggio, dove il rilucente ghiacciaio del Rutor e le cime del maestosodominano il paesaggio. Progettato con l’intento di ridurre l’impatto ambientale, il lodge impiega soluzioni che consentono il contenimento energetico, come ad esempio materiali ad alto isolamento termico e riscaldamento a biomassa. L’albergo fonde armoniosamente lo stile tradizionale valdostano dell’edificio con il design contemporaneo degli ambienti interni. Qui le calde tonalità del legno dei pavimenti, che richiamano i tronchi degli alberi, si mescolano con la pietra e l’acciaio, mentre raffinate tappezzerie arredano le pareti. Le camere e le suite sono fornite di ampie vetrate e di terrazzi, come nella spaziosa deluxe suite, dotata di Jacuzzi open space, con veduta sulla valle e il borgo di La Thuile.La Montana spa, o meglio la, che si snoda su una superficie di 650 mq, offre sauna, bagno turco, vitarium e una piscina interna con vista sullo scenario innevato. Per coccole extra la Private Spa, con spazio per i trattamenti di coppia. Alla pelle i prodotti naturali, creati dal sapiente dosaggio di minerali, gemme, fiori e piante, donano levigatezza e radiosità. Con ilpurificante all’Ametista, grazie alle proprietà del ferro e del silicio, contenuti nella gemma, del ginseng e delle vitamine C ed E si ottengono risultati che durano a lungo. Ideale per la pelle secca il trattamento Malachite che elimina i segni del tempo e dona una carnagione luminosa. Dopo una giornata trascorsa sulla neve suggerito "per lei" il tonificante e anti-ossidante massaggio al Granato Rosa. Il corpo è avvolto da un composto - a base del prezioso minerale, di mirtillo rosso e lampone - che elimina i radicali liberi dovuti allo sforzo fisico. Recupero & Leggerezza, invece, allevia la stanchezza e libera il corpo dalle tossine, generate dagli spiacevoli crampi muscolari. Prima il corpo è frizionato con olii caldi e Sali Zaffiro, poi un bagno caldo prepara l’applicazione di menta e coda cavallina per un tocco di freschezza. Ed infine "per lui", che ama radersi il capo, suggerito il trattamento Su la Testa: idrata e rigenera il cuoio capelluto e lascia la pelle liscia e luminosa.Iloffre piatti dellareinterpretati dall’ estro innovativo dello chef . Materie prime fresche, di alta qualità e, ove possibile, del territorio sono la base indispensabile per la creazione di raffinate ricette. Da assaggiare come entrée la deliziosa Brossa d’alpeggio e il morbido Lardo d’Arnad. L’immancabile capriolo accompagna le tagliatelle in un piatto ricco di sapori. Tenero il Filetto di cervo con jus di mirtilli, baby carota e duchessa di montagna. Per dessert suggerito lo Zabaione soffiato al passito di Chambave e mela renetta.Per una ricarica d’energia la pasticceria-cioccolateria Chocolat merita una sosta. Stefano Collomb , maître chocolatier e titolare dello storico locale propone infinite dolcezze. L’ultima creazione? Il panettone Incanto , una rivisitazione della ricetta tradizionale che aggiunge agli ingredienti classici del dolce natalizio il cioccolato al latte e fondente, le scorze di agrumi freschi, la vaniglia e, per accrescere la sensazione di morbidezza, le Prugne della California . Golosa la glassa con pasta di nocciola, cioccolato fondente, nocciole caramellate e tocchetti di Prugne della California.Per gli appassionati degli sport invernali La Thuile offre molteplici opportunità per una vacanza full immersion nella natura. Sci su pista, snowboard, snowkite, sci alpinismo- da non perdere il percorso che da Pont Serrand (1.609 m) porta a Combe Varin (2.620 m) - e sci di fondo con i suoi tre percorsi (1,3,7 chilometri), ai quali si può accedere dalla Piana di Arly, sono alcune delle proposte offerte. Per chi ama un ritmo più lento, le ciaspolate permettono passeggiate rilassanti e piene di sorprese. Come quella sul sentiero delle miniere (su prenotazione), un percorso ad anello, immerso quasi interamente nel bosco, con un tratto interno ad un cunicolo. Prevista sosta con assaggi di tipicità valdostane come le tegole, biscotti a base di nocciole, e il genepy, liquore ricavato dai fiori di artemisia, pianta originaria aromatica che cresce in quota nelle Alpi Occidentali.Per informazioni: