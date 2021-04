Winklerhotels in Alto Adige: relax, lusso e tanta natura

Pubblicato il 11 aprile 2021 | 09:30

on l’arrivo della primavera,. Il 7 aprile ha riaperto ila Mantana, a due passi da Brunico. Qui 6 volte alla settimana sono previste escursioni guidate; chi ama pedalare può optare per la mountain bike e la e-bike; nel maneggio privato si possono prenotare lezioni individuali, passeggiate a cavallo.dove potersi rilassare. Oppure ci si lascia coccolare dall’acqua tiepida della vasca idromassaggio della propria suite. Chi ama soffermarsi sotto il getto della doccia, può passare momenti di, un'esperienza che tocca tutti i sensi, con diversi tipi di pioggia, nebbia, luci e profumi. Negli spazi comuni la loft spa offre un grandissimo lounge panoramico dove riposare, dove immergersi nella Sky Relax Pool con il tetto trasparente, dove riscaldarsi nella sauna finlandese e bagno di vapore in vetro.sempre a Mantana: chi ama i percorsi Kneipp all’aperto, nel giardino della spa trova tanti sentieri da percorre a piedi nudi per riattivare la circolazione e la sensibilità del piede. Un ricco menu di trattamenti diventa la fuga più veloce verso il benessere non solo del corpo ma anche della mente. Benessere anche a tavola : la cucina prevede anche serate con menu a tema.. Un luogo per chi è alla ricerca di una vacanza in totale autonomia con tutte le comodità dell'hotel.. Sovrasta la Val Pusteria ed è in posizione sempre soleggiata. Vantaall’aperto con diversi getti di idromassaggi, 5 saune e grotte nella spa interna, una profonda “zona relax” e silenzio con i letti ad acqua, un intenso programma fitness e attività open air. La tranquillità di Pfalzes, paese sempre nei dintorni di Brunico, è l’ingrediente che accompagna le escursioni guidate e le passeggiate individuali alla scoperta della natura.Il 20 maggio è la volta dell’con vista sulle montagne. La più grande area spa della Val Pusteria: nella sauna finlandese con vista panoramica vengono effettuate le benefiche gettate di vapore. Ci sono poi numerose sale relax, come quella con i lettini ad acqua oppure la suggestiva area “water shadow” con un gioco di luci creato dall’acqua che illumina le pareti. Da scoprire la sala “salt & infrared” (sdraiandosi sui lettini gli infrarossi si accendono e scaldano la schiena) con le decorazioni di sale che creano un ambiente ovattato. O ancora provare i lettini sospesi, posti davanti alla grande vasca idromassaggio con vista sulle montagne., prime fra tutte la piscina panoramica indoor (17 x 7 m) e la outdoor infinity pool (25 x 8 m).Per informazioni: www.winklerhotels.com