Le uova gioiello di Pfatish. Omaggio di Torino alla San Pietroburgo degli Zar

Pubblicato il 29 marzo 2021 | 12:15

I maestri pasticceri di Pfatish hanno riprodotto sulle uova di cioccolato fondente gli antichi disegni utilizzando la ghiaccia reale

Antichi disegni in ghiaccia reale

Omaggio alle uova della gioielleria di San Pietroburgo

Pasticceria inaugurata nel 1915

Locale storico rimasto intatto

er lala storicadipropone una linea didiispirati nella decorazione ai capolavori dicommissionati alla fine dell’Ottocento dalloal maestro orafoper un regalo speciale per la zarina. Fabergé realizzò un inedito uovo in platino smaltato bianco, oro, brillanti e altre pietre preziose.I maestri pasticceri di Pfatish hanno riprodotto sulledigli antichi disegni utilizzando la ghiaccia reale, già utilizzata dal 1700 per la decorazione di dolci in genere e li hanno impreziositi con gemme alimentari applicate una ad una.Come le uova realizzate dalladipotevano essere di varia grandezza anche quelle di Patish si trovano dal formato piccolo a quello che veniva definito imperiale.La pasticceria Pfatish, inaugurata nel 1915 dal maestro di origine bavarese, dal 1921 ha sede nello splendido edificio Liberty firmato dall’architetto Pietro Fenoglio, in pieno stile Art Dèco.La pasticceria èe rappresenta un esempio quasi unico di locale rimasto intatto dalla fondazione. Nel seminterrato un vero gioiello, la fabbrica completa per la produzione del cioccolato, l’antico laboratorio, un percorso nella storia del cioccolato di inizio di secolo scorso.