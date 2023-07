Il Caffè Principe di Forte dei Marmi “torna di moda” con Prada

Non solo moda per Prada. Il Gruppo del lusso ha, infatti, riaperto il Caffè Principi, la storica insegna di Forte dei Marmi (Lu), che aveva acquistato ad ottobre 2022 e passata dal 1° giugno sotto Marchesi 1824, il brand di pasticceria di proprietà dal 2014 di Patrizio Bertelli, ceo di Prada.

Caffè Principe è l'iconico bar pasticceria in via Carducci. Gli arredi originali risalenti agli anni '50 di Caffè Principe.

Adiacente alla boutique Prada Donna, il Caffè Principe è l’iconico bar pasticceria in via Carducci, cuore della vita cittadina e ritrovo per i villeggianti della località balneare della Versilia.

La nuova vita di Caffè Principe nel cuore di Forte dei Marmi

Gli spazi sono stati ristrutturati con l’intento di preservare, riscoprire e dare nuovo valore a uno storico caffè italiano, rispettandone l’identità originaria e riportando il Caffè Principe agli anni della sua apertura. Il progetto, realizzato in collaborazione con l’architetto fiorentino Michele Bonan, si è concentrato su un’accurata attività di ricerca che ha reso possibile rievocare gli arredi originali risalenti agli anni ‘50, come i lampadari, le sedute per il dehor, i tavoli in formica e le poltrone in vimini.

La passione di Prada per ristoranti e pasticcerie

Con la riapertura del Caffè Principe il Gruppo Prada intende ridare vita ad un luogo depositario di tradizione, simbolo della gastronomia e dell’ospitalità del territorio locale, la cui insegna non cambierà nome. Anche perché il patron di Prada non è nuovo a operazioni di questo tipo. Ad Arezzo è stata accolta con grande entusiasmo la notizia dell'acquisizione del Caffè dei Costanti rimasto chiuso per troppo tempo in Piazza San Francesco e con esso anche la vicina Buca di San Francesco, un ristorante che ha trovato nuova linfa vitale e nuova clientela già da qualche mese.