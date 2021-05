Una dolce degustazione di Polacca dal pasticcere Biagio Martinelli

Pubblicato il 30 maggio 2021 | 18:30

Una fetta di Polacca rustica

,che finalmente comincia a prospettarsi come il rinascente scenario del nostro vivere, si manifesta, per quanti sappiano e vogliano coglierne i segnali deboli, anche nel mondo delledi qualità. L’elemento che catalizza il nuovo offering ha sua origine in una redistribuzione oraria della domanda che rimodella i tempi di fruizione dellamattutina, nonché delle modalità dellae dell’. Il motivo che concorre a determinare questo mutamento è loe tutto quanto ad esso si correla.Più che di prima colazione, pertanto si comincerà ad offrire una sorta di “” a metà mattinata, laddove la componente dila renderà più attrattiva e più consona alle esigenze non solo del palato ma anche dell’apporto nutrizionale oltre che dell’appagamento edonistico. La pausa pranzo, sia in consumazione nelche in modalità, potrà vedere ilcome fornitore, posto che le proposte siano adeguate. L’happy hour, sarà ricco e potrà avere una sua adeguata componente diTutto ciò è già realtà ad(Ce), bella città normanna, grazie alla vision del giovane patronche espleta con passione e competenza l’attività nel bel locale che prende il suo nome. Biagio Martinelli, appena trentenne, nasce praticamente in pasticceria, dacché suo padre e suo zio, entrambi pasticcieri, gli hanno trasmesso i rudimenti dell’. Biagio di suo ci ha aggiunto la grande passione, l’attitudine a voler imparare per accrescere sempre la sua, ed un innato talento.Una meditata degustazione del suo offering ci ha consentito di apprezzare le creazioni originali di Biagio. Poker disalata: Mini burger con chianina, formaggio, pomodorino; Mini croissant con fonduta, Prosciutto di San Daniele Dop, misticanza; Macaron con mascarpone e lime; Tartelletta con mousse al formaggio miele e frutta secca. Originale e vincente la proposta di abbinamento, il deliziosoMediterraneo: Mediterranean Gin Mare accompagnato da acqua tonica Mediterranean Fever Tree e guarnito con zest di mandarino e rametto di rosmarino affumicato. Il servizio è garbato e professionale.Aversa è la patria della. Di questo dolce di pasta brioche ripieno di crema pasticciera e amarene esistono due versioni: a fagotto, ideale per la colazione, e a torta, più adatta come dolce domenicale. Biagio ne ha fatta unacon crema pasticciera salata al Parmigiano Reggiano Dop, dadini di salame di suino nero campano e di Provolone del Monaco Dop. Nell’appropriato calice, un sorprendente “15 Metri Asprinio d’Aversa Terre del Volturno Igt” fatto da Masseria I Santi. A seguire, in ghiotta degustazione, la Polacca alla Mela Annurca Igp: impasto brioche al burro con crema pasticciera e Mela Annurca Igp semi candita, vaniglia, cannella e crumble alla mandorla sulla superficie.Giusto per gradire e per avere benchmark di gusto, a compimento della degustazione riservata alla Polacca, la sua versione classica aversana: crema pasticciera e amarene candite. E qui nell’appropriato calice, “Ebro” Asprinio Terre del Volturno Passito Igt fatto da I Borboni.Si conclude con un’eccellente degustazione di piccola pasticceria tradizionale: Mini Babà rum e agrumi; Millefoglie con sfoglia caramellata con crema pasticciera e un chicco di amarena; Tiramisù; Tartelletta di fragoline.Lode al bravissimo giovaneBiagio Martinelli, che ha dalla sua non solo una notevole maestria ma anche la visione chiara di come si connota lanella nuova convivialità del post pandemia.Per informazioni: www.pasticceriabiagiomartinelli.com