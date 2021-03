Igino Massari apre a Mestre. Pop up con dolce tipico

Pubblicato il 13 marzo 2021 | 16:11

antee una. Che serve anche per infondere speranza. Con questo obiettivo,, il maestro di tutti i pasticceri, ha scelto proprio questo mese difficile pieno di restrizioni , per aprire il suo nuovissimo, lo shop di finissima pasticceria nella stazione di(Ve).«Venezia è sempre Venezia e noi siamo molto fiduciosi – ha commentato la moglie– Questa storia del Covid in fin dei conti prima o poi finirà, questa apertura noi la facciamo con il cuore».«Non abbiamo tavoli e non possiamo fare, ma puntiamo molto sulla colomba pasquale – aggiunge – Avremo anche dolci particolari,».Un inno alla resistenza e al futuro, dunque, anche perché accanto a Mestre, in questo stesso periodo, lo storico marchio ha aperto un nuovo punto vendita a Verona e altri Pop-up ae presto arriverà ancheE per omaggiare le diverse, ogni punto vendita avrà un. A Mestre, ad esempio, si punta ai tradizionaliE siamo sicuri che nel mentre, tra un biscotto o cioccolatino firmato Massari anche lo smart working e la dad saranno più dolci.