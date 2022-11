Laboratorio Niko Romito apre a Milano il primo flagship store

L’eccellenza di un pane stellato, finalmente a casa. Filosofia, tecnologia e business per produzioni di alta gamma alla portata del grande pubblico. Questa la scommessa di Niko Romito che arriva nel capoluogo lombardo con il negozio bandiera del suo Laboratorio in Abruzzo, centro di panificazione e pasticceria ma anche hub di ricerca e sviluppo dello chef. Il nuovo spazio si presenta come una boutique del gusto nel cuore di Brera, interpretando lo stile tipicamente italiano delle piccole botteghe di quartiere in chiave contemporanea.

Il Pane di NiKo Romito arriva a Milano

Insieme all’intera linea di prodotti, ormai iconici come lievitati, biscotti prodotti da forno e l’innovativa frutta da spalmare e da bere, l’assoluta novità è il pane, segno distintivo della visione di Romito, e proposto in anteprima a Milano in una pratica confezione da conservare in frigo. Goloso, digeribile e con un intenso profumo di grano e di Abruzzo.

«Ogni forma di pane o lievitato riflette la mia visione», spiega Niko Romito. «La meticolosa ricerca che portiamo avanti nel Laboratorio Niko Romito ogni giorno permea tutte le nostre scelte: dalla selezione degli ingredienti alle preparazioni, dalle tecniche di lavorazione all’estetica del packaging. Vogliamo offrire prodotti buoni e con una bellezza funzionale, che soddisfino il palato e siano al tempo stesso visivamente identitari. La qualità deve essere semplice e deve poter arrivare anche nelle case delle persone».

Il Pane bianco con patate dell'antica tradizione contadina abruzzese

Buono e semplice, il pane secondo Romito

Crosta croccante e tostata, mollica umida e cremosa. Subito riconoscibile al gusto e di facile comprensione. Così è l’idea di pane di Niko Romito. Un pane di grani antichi, frutto di innovazione, ricerca e recupero delle farine di Solina e Saragolla, varietà locali dalle incredibili qualità organolettiche e nutrizionali.

Lo chef Niko Romito (foto: Andrea Straccini)

«Questo pane racconta l’Abruzzo. La stessa pagnotta che servo calda e croccante nel mio ristorante, da oggi potrà essere al centro della tavola di chiunque. Grazie alla costante ricerca, alla tecnica e alla tecnologia, riusciamo a produrre un pane sano, naturale, che si conserva a lungo in frigorifero e che con un semplice forno domestico può essere rigenerato per pochi minuti ed essere consumato a casa come appena sfornato».

Quattro varianti di gusto

Pane bianco con patate, che riprende un’antica tradizione contadina abruzzese di panificazione. Pane scuro di Solina e Saragolla, antiche varietà di farine locali dalle incredibili qualità organolettiche e nutrizionali. Olive e rosmarino, dalla ricchezza gustativa unica. Cioccolato e ciliegie, una ricetta pensata per riportare al centro della colazione un prodotto semplice ma nobile come il pane.

Laboratorio Niko Romito

via Solferino 12 - 20121 Milano