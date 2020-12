Nasce Casa Gaudenti. Parola d'ordine, investire su Torino

Pubblicato il 02 dicembre 2020 | 20:10

Gaudenti 1971 diventa Casa Gaudenti e si apre a diverse fasce di consumo lungo la giornata

nata nel luglio 2017 nei locali storici diin corso Vittorio Emanuele II a, diventacon una proposta ampliata e rinnovata. Innanzi tutto il laboratorio a vista, 400 metri quadri al servizio sia dellae della, e una nuova saletta dedicata alla pausa pranzo per gustare i piatti preparati dallodal lunedì al venerdì, a cui si affiancano pizze, focacce e farinata.Inoltre, con l’accordo di collaborazione con l’antica torrefazione Vergnano e con, uno dei maestri torinesi dell’arte del gelato, ilsi arricchisce di inedite proposte.Nei diversi momenti della giornata il locale diventa punto di riferimento per altrettante. Per la colazione con un vasto assortimento di croissanterie e di viennoiserie dolce e salata, per la pausa pranzo, la merenda e l’aperitivo. Tutte le proposte, rigorosamente preparate nel laboratorio, si prestano alla, effettuata da personale dell’azienda, o per l’«In un periodo così difficile un apporto di positività - racconta l’amministratore delegato dell’azienda- Invece di stare sulla difensiva, o peggio, fare un passo indietro, si è deciso di andare avanti e. Credo nel futuro e la mia esperienza mi porta a dire che in particolar modo, nei momenti di difficoltà, il lavoro e il sacrificio sono ricompensati dall’affermazione dei propri progetti».Casa Gaudenti fa parte di un, tra cui la pizzerianata nel 2000, l’omonima pasticceria inaugurata nel 2003, la pizzeriadel 2008 fino al ristorantedel 2013. Un gruppo che impiega un centinaio di dipendenti.Per informazioni: www.gaudenti1971.com