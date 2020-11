Come suona bene fare il brunch, a Torino c'è la lirica per colazione

Pubblicato il 20 novembre 2020 | 15:29

I

Luigi Orfeo e Domenico Volgare

Una proposta innovativa da gustare a casa

Piatti orientali e musica lirica

Il menu

Le Prugne della California

della domenica asi fa. Anche in tempo di Covid, due vulcanici personaggi,, chef e patron del laboratorio gastronomico, regista teatrale e lirico, fondatore della Compagnia dei Fools e di Casa Fools,delVanchiglia, non si fermano anzi hanno lanciato una proposta a dir poco unica, il Classico Brunch, unaDomenico nel suo locale da circa un anno ha iniziato a proporre il Sushi italiano (con l’ultilizzo dinon con il tradizionale sakè ma cole nel ripieno), mentre Luigi voleva far assaggiare le sue “” ai Torinesi, un format per avvicinare il pubblico all’Opera lirica che tanto successo avevano riscosso al Teatro Zandonai di Rovereto. Quindi da due atteggiamenti spregiudicati nasce il Classico Brunch, una proposta innovativa di gusto ed arte musicale da vivere comodamente a casa propria in tutta lentezza.Si tratta di unispirato al, la passione di Domenico, in cui i piatti dialogano conselezionati e raccontati da Luigi Orfeo. Sette piatti (5 salati e 2 dolci) consegnati assieme ad un QR code, attraverso il quale si può accedere ad una speciale playlist, scaricabile solo da coloro che acquistano il brunch.I vari piatti che compongono la colazione si gustano in accompagnamento aied allein cui Luigi Orfeo racconta dettagli,per far scoprire“nascosti” delladalle sorprendenti origini vietnamite e celebri intermezzi lirici presenti in alcuni capolavori del cinema. Un modo per avvicinare il grande pubblico a frammenti della musica italiana e internazionale, continuando a vivere se pure dentro le mura di casa un’esperienza all’insegna dele delIl menu: Korean Miso Soup, Zuppa di Miso Koreana con tofu, verdura e salsiccia ‘d Muncalè; La Crepe Fuzion, Crepe croccante in stile vietnamita con guanciale di Norcia, insalatina orientale, mazzancolle scottate e salsa fusion allo zafferano; Riso Jasmine & Curry Jap, Riso profumato cambogiano & curry giapponese con verdure e pollo Campese; Homemade Kimchi, Kimchi coreano di cavolo; Porridge Chai, Crema di latte con tè chai, riso sushi piemontese e mela; Honeycomb Cake, Torta vietnamita al cocco e cioccolato. In abbinamento Tè Matcha Fuzion, Tè verde giapponese con lemongrass e limone.I nostri due personaggi non smetteranno di stupirci, in preparazione una serie di video per raccontare questa volta un’opera d’arte con un menu dedicato.Per informazioni: www.fuzionfood.it