La ristorazione sempre più un investimento per gli sportivi

alciatori e ristorazione, un binomio vincente che porta a grandi risultati da diversi anni ormai. Sono sempre più gli sportivi che, una volta finita la carriera agonistica, decidono di investire nel mondo della ristorazione. Uno di questi è, l'ex capitano della Juventus

Dopo le aperture di Vinovo e di Poltu Quatu, Legami Sushi & More, ha infatti aperto a Roma in una location a poca distanza da Villa Borghese. Il ristorante Legami Sushi & More, in via Po 2/A a Roma, è uno spazio di design e ricerca dedicato alla migliore cucina fusion, dove arredi, luci e colori definiscono l’esclusività del luogo e l’intervento di Vmaison, brand di interior design che fa capo a Veronica Zimbaro, che lo ha progettato. Lo spazio è elegante e sofisticato ma caldo ed intimo allo stesso tempo, curato in ogni minimo dettaglio ed ispirato al nuovo lusso internazionale in materia di food experience.

Sono 320 i mq su 2 piani arredati con gusto ed eleganza, 91 i posti a sedere nel ristorante dove poter degustare un’ottima cucina fusion più altri 16 nel lounge bar dove sorseggiare eccellenti cocktail d’autore. Legami Sushi & More, un luogo pensato per offrire un’esperienza unica fatta di intrecci di gusto, design, cultura, è un progetto che Vmaison ha sposato con entusiasmo e che si va ad aggiungere ai tanti altri che compongono l’universo creativo del brand, espressione di un nuovo modo di fare design e non solo.

Javier Zanetti, non solo Inter: El Patio del Gaucho

Dalla Juventus all’Inter. Anche Javier Zanetti, ex capitano dell’Inter, si è dato alla ristorazione. L’argentino, già titolare di due locali a Milano, ne ha appena aperto un altro, espandendo così i suoi investimenti nel mondo al di fuori del terreno di gioco. Il nuovo ristorante di Javier Zanetti si chiama “El Patio del Gaucho” ed è stato inaugurato lo scorso 15 ottobre 2019 all’interno dell’Hotel Sheraton Milano San Siro.

Il ristorante di Javier Zanetti propone fondamentalmente cucina tradizionale dell'Argentina, la terra che ha dato i natali al capitano dello storico Triplete realizzato dall'Inter nel 2010, sotto la guida del tecnico José Mourinho. Il locale vede nella carne pregiata il suo punto di forza: a guidare la brigata c'è l'executive chef siciliano Luca Nania.





Il marchio argentino è presente anche nel ricchissimo brunch domenicale ribattezzato “asado de domingo”. La grigliata di carne, l’asado, è una delle tradizioni più forti della cucina dell’Argentina. Nel menu di “El Patio del Gaucho” sono presenti diversi piatti provenienti dalla patria di Javier Zanetti: si va dalla parrilla alle Provoletas, le immancabili Empanadas fritas e gli Entradas a la parrilla, diversi tagli di carne sia con l’osso che senza.

Il fiuto degli affari di Gattuso

Stesso discorso per Rino Gattuso. L’allenatore del Napoli negli ultimi anni ha puntato anche sul lato imprenditoriale, tra ristoranti e immobili. L’ultimo affare è stato svelato dalla Gazzetta dello Sport: Gattuso è diventato proprietario, tramite una società riconducibile a lui, di un ex orfanotrofio del 1300 di fronte alla Torre di Pisa di 5.800 metri quadri, venduto a 8 milioni. L’affare prevede la ristrutturazione dell’immobile e la probabile trasformazione a uso commerciale. Il 4 aprile 2017 ha aperto invece il ristorante Osteria del Mare in provincia di Pisa, di cui detiene il 50% tramite la società Saga: nel 2017 la Saga ha avuto ricavi per 310 mila e un risultato netto in rosso di 67 mila euro.