Carter Oblio, spazio essenziale con piatti dal cuore caldo

L'atmosfera "nordica" di Carter Oblio

Tutto nasce dalla filosofia dello spazio

Ciro Alberto Cucciniello

Due menu: stagionale e in evoluzione quotidiana

Sgombro a beccafico

el cuore del quartiere Prati, a, debutta, ristorante estemporaneo che propone una cucina che è stata definita del "", che rifugge binari, previsioni e giudizi. Fatta di estro, gioco,, flussi e godibilità.Il concept di Carter Oblio già nasceva in realtà come una filosofia dello spazio. L'idea era creare unadove il cliente potesse concentrarsi sulla sua esperienza degustativa. E l'obiettivo è stato centrato. Bravi artigiani hanno supportato questa idea di ristorazione in cui a farla da padroni sono i materiali (e in cucina le materie prime) di pregio.. Forme rigide. Distanze ampie che permettano a ogni tavolo di vivere la propria "storia". L’epoca di emergenza che stiamo vivendo ha infatti permesso di plasmare Carter Oblio fisicamente sulle esigenze del cliente oggi. Di concepire un progetto non solo bello, ma ancheCarter Oblio nasce come anagramma dei due nomi dello. Un progetto identitario. Laureato in economia, Cucciniello ha esordito nell'equipe di Scabin e si è consolidato in anni di guida della brigata romana di Settembrini e nel corso di varie esperienze all'estero. Poi la voglia di crearesecondo estro, estemporaneità, stagionalità, esaltazione del gusto Carter Oblio offre due menù. Uno dall'impronta più stagionale (comunque molto flessibile) e uno in continua evoluzione, in pratica giornaliero, che rincorre a vista il costante reperimento delle materie prime. Con un occhio puntato sulledella nativa, come per l'olio di Ravece, i tartufi, i vini. Una linea di cucina in cui lee lesono molto presenti. Ai clienti viene proposto unche annovera una selezione di impasti con lievito madre che spaziano dalle miscele con cacao amaro e noci e quelle con farina affumicata. In allestimento anche un tagliere di, preparati e stagionati in casa. Ogni preparazione è artigianale in ciascuna fase della filiera.Tra le etichette di Carter Oblio padroneggiano, che affondano le radici in Irpinia. Le complessità aromatiche del pluripremiato, Aglianico in purezza, risalgono le pendici di una storia familiare. La storia di un figlio che eredita l'azienda paterna e si reinventa viticoltore per non spezzare il ricordo.