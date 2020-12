Cucina lodigiana di casa firmata Stefano Scolari all'Antica Osteria del Cerreto

Pubblicato il 17 dicembre 2020 | 07:30

Gli interni dell'Antica Osteria del Cerreto

Un menu tipico, materie prime del territorio

Risotto Carnaroli mantecato alla "vecchia Lodi" con zafferano, ragù di salsiccia e pancetta

Un'ampia selezione tra grappe, distillati e whiskey

Dai vini ai distillati

Stefano Scolari

La giardiniera

istorante situato all'ombra di un'Abbazia cistercense risalente all'anno 1100, anche dopo la ristrutturazione del 2000 conserva travi e mattoni antichi ed ospita sculture in pietra e legno di. Tramandata dalla mamma del patron e chef(che aprì nel 1987 il primo ristorante) la passione per la cucina, oggi in mano al figlio l'è diventato un ristorante molto ricercato.Per gli interni, sono stati mantenuti elementi che richiamano l'atmosfera ricca di storia. La cucina varia tra salumi selezionati,e vari antipasti, risotti, paste fresche, filetti, tagliate e dolci di produzione propria. La foresteria dell'antica abbazia nel 1998 è stata trasformata in un ambiente rustico ma elegante, articolato in più sale che assicurano notevole capienza. In questo momento speciale però da 250 coperti suddivisi nelle sale i coperti sono scesi a 160, per rispettare leIn tavola: Risotto Carnaroli mantecato alla "vecchia Lodi" con zafferano, ragù di salsiccia e pancetta; Filetto di manzo al braciere con patate e composta di cipolle rosse; Semifreddo del Cerreto con glassa al fondente.che sposa le tradizioni locali dele del, che da sempre seleziona prodotti di qualità per garantirne un risultato ottimale.Il giovedì, come la tradizione vuole, viene dedicato alla preparazione dellarigorosamente fatta a mano, il venerdì sera (quando si potrà riaprire dopo le 18.00) è dedicato alper un piacevole momento di convivialità informale in un ambiente di charme.Da quest’anno il locale è entrato nel circuito dele ill’ha premiato quale Ambasciatore del territorio lodigiano.Si possono degustare circa 200 etichette di vini tra quelli disponibili, selezionate su tutto il territorio italiano con particolare attenzione aidel territorio. C’è inoltre una ricca selezione (oltre 100), tra grappe,e whiskey provenienti dall’Italia e dall’estero per rilassarsi dopo i pasti.Staff attento nel servire, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. La cucina spazia dalla carne al pesce del territorio. In questo periodo il ristorante è aperto dalle 12.00 alle 18.00 nel weekend e su prenotazione il mercoledì e giovedì.Durante il lockdown, inoltre, Scolari e il suo staff hanno preparato e messo in vendita la loro storicache viene venduta a 16 euro al barattolo. Peperoni gialli, rossi e verdi, zucchine, cavolfiori, sedano e carote conditi soltanto con aceto, zucchero, sale e spezie. Senza conservanti aggiunti. La Giardiniera del Cerreto è un prodotto di altissima qualità. Apprezzato antipasto o contorno si presta come abbinamento azzeccato per salumi, formaggi e, perché no, preparazioni di carni e di pesce.Per informazioni: www.osteriadelcerreto.it