Rifugi, pane e salamella sulla neve per sopravvivere agli impianti chiusi e senza sciatori

L’arte montana di arrangiarsi con salamelle all’aperto per sopravvivere

All'esterno del locale sono stati creati due punti di appoggio per scialpinisti e ciaspolatori





Stagione difficilissima per gli albergatori più piccoli

ustareall'aria aperta - o salamina o strinù - come si dice fra- è uno dei momenti dipiù incredibili in questo tempo di. Ecco come un(che ha preferito mantenere l'anonimato) siil lavoro e un minimo reddito al, nel Bresciano, a cavallo fra valli Sabbia, Trompia e Camonica.fino al 15 gennaio, tutto fermo compreso glicon undi oltre une mezzo. «A quota 1700 non ci si piange addosso – dice il titolare del ristorante - E all'esterno del locale abbiamo creato duedipere semplici appassionati della montagna».Tutto chiuso all'interno. Nei locali non si entra se non per casi di estrema necessità, si rimane all'esterno sotto due funghi giganteschi per trovare un minimo di conforto. Una stagione generosa di neve come non mai, ma di duri sacrifici per gli albergatori, soprattutto i più piccoli.Qui al Maniva l'hanno risolta così.(o strinù), pane e(o pirlo rinforzato) e per corroborarsi l'immancabile«Certo - dicono le due ragazze che servono nelle due casette allestite all'esterno del locale - non è come sedersi al caldo. Il cassetto piange, ma per gli appassionati della neve e delle ciaspole trovare un punto di appoggio è come scaldarsi al sole ferragostano».Un modo, insomma, per. Nella speranza che davvero il 18 gennaio si possano riaprire gli impianti e salvare almeno metà stagione invernale.