La Boutique del Mare, pesce e panini accoppiata vincente post-lockdown di Gianmarco Neri

12 gennaio 2021

L'insegna di La Boutique del Mare





I primi passi dell'espansione

Uno dei panini più gettonati: gambero, pancetta, fiordilatte e salsa rosa

Il boom dei panini

n questo periodo ce la stiamo cavando bene». Inizia così l’incontro conpatron di tre pescherie asotto l’insegna. La prima nasce cinque anni fa quando la famiglia Neri, dopo 35 anni nell’ittica, lascia al giovane figlio Gianmarco il locale di Gualdo. Gianmarco ha 24 anni e Selena, la sua compagna, 19. L’esperienza e lo storico non mancano, così la coppia decide non cambiare e la volontà dei due fa breccia nel cuore della clientela.Questo entusiasmo porta Neri ad aprire una seconda pescheria ad Acqualagna. Patria incontrastata del tartufo pregiato. Le proposte di Gianmarco,, sono molto apprezzate dai locali e dai numerosi turisti. Dopo appena sei mesi, Neri apre a Urbania. Una cittadina più grande e una clientela già abituata a cucinare il pesce. Nella conduzione delle tre pescherie Gianmarco e Selena si avvalgono di quattro ottime collaboratrici. Durante il primo lockdown le Boutique del mare vivono una settimana di incertezza, ma poi sanno come muoversi e ridimensionano gli orari. Gianmarco, intanto, si rende conto digià presenti da tre anni fra i piatti pronti.Il boom avviene nel punto vendita di Acqualagna durante il secondo lockdown. Sabato e domenica arrivano clienti anche da 100 chilometri. Il panino più gettonato: gambero al vapore, fiordilatte, pancetta croccante e salsa rosa. Il più cult, Tuna King: burrata, tartare di tonno, basilico e misticanza. Attraverso Instagram e Facebook, il passaparola sui social e anche grazie a delle promozioni, nel giro di un mese, sfornano. Nel frattempo, vicino alla pescheria di Acqualagna, Neri prende un locale che diventerà un ristorante con 30-40 posti. Il primo di pesce ad Acqualagna. Sarà il giovane chef, molto conosciuto in zona, a curare la cucina. Un ragazzo con i piedi per terra che sa come esaltare la qualità delle materie prime. Appena potranno aprire in serenità vi racconteremo.Per informazioni: La Boutique del Mare