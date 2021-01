Michele Chinappi sfida la crisi e apre il suo ristorante di pesce a Formia

Pubblicato il 02 gennaio 2021 | 16:29

i questi tempi fa notizia ladi unnonostante gli orari limitati (ancor più se con l'alternanza di zona rossa e zona arancione). Vengono frenati - e non poco - progettualità, impiego del personale, programmazione del menu e rifornimenti della materia prima. È il caso delche, di una storica famiglia di artigiani dell', ha appena aperto a Formia (Lt) nel rione della Torre di Mola, a un passo dal porticciolo, e che porta il suo nome.Era questo da tempo il suo desiderato approdo e né la pandemia né i decreti lo hanno fermato. Michele, la mogliee i loro figli, Noemi e Christian, già attivissimi all', non hanno nascosto l'emozione di un'apertura in tempi in cui ogni imprenditoria viene piuttosto scoraggiata.Questo non è solo il classico, dove la garanzia delappena pescato è assicurato: l'offerta va oltre ed è articolata per le diverse esigenze di una clientela che il lockdown ha reso più consapevole ed esigente. Il locale è anchecon una parte dedicata allo- al bar si possono gustare cocktail e ottime birre.La proposta vuole essere dinamica, ma anchesenza però mai distaccarsi da un'idea di cucina che, se da una parte vuole essere rassicurante, dall’altra sperimentache fondano le radici in una rinnovata capacità di offrire prodotti e servizi di eccellenza. È forte il segnale diche arriva da questo imprenditore del basso Lazio sempre più convinto che la luce dopo il buio possa arrivare solo con azioni coraggiose. Se poi l’impegno è supportato dall'affetto di una clientela affezionata e dalla fiducia delle banche nel finanziare il progetto - fiducia che in questo caso c'è stata - allora tutto può prendere corpo.«Siamo stati circondati da tanto affetto - dice il ristoratore - più di 200 clienti che si sono dimostrati anche amici ci hanno spinto verso questa nuova avventura». Si avvera così lafatta al papà Giuseppe, apprezzato fornaio e pizzaiolo già negli anni '50, di creare uno spazio tutto proprio dove poter proseguire e ampliare l’attività di famiglia. Per la pizza, proposta sia nei gusti classici legati allache in quelli più innovativi ispirati al mare, è proprio Michele a curare personalmente l’impasto.Tutto il pesce arriva dalle aste organizzate dal cugino di Michele,, che gestisce aun'azienda nata ai primi del '900 e oggi leader del settore. La cucina del ristorante è affidata allo chef, già insignito del Collare Cocorum dallaper la pluriennale esperienza maturata nella valorizzazione del pescato e dei prodotti locali esaltati da tecniche di preparazione in grado di far emergere profumi e sapori con tutto il rispetto che merita la materia prima.Ad arricchire la proposta ristorativa anche una formula più snella e a prezzi contenuti pensata per unain abbinamento all’. La formulaè a base di pesce, ma offre anchemarinara,di salumi e carni di provenienza esclusivamente locale.Quando sarà possibile tornare alla normalità si potranno gustare anche originalicon scarola e baccalà, alici a beccafico, crudi accompagnati da aperitivi. Il menu pensato per il ristorante è ampio e formulato secondo gli arrivi del giorno. Proposte apprezzate all'inaugurazione sono state un saporito Guazzetto di conocchie, i Gamberoni con puntarelle crude e cotte, il Tonnarello gamberi e burrata, il Fusillo con cernia e pistacchio, il Filetto di ricciola si crema di zucca e funghi champignon e tra i dolci, ha meritato l'applauso la Cassatina con ricotta al forno. Menu speciali sono stati studiati per l'specialmente per il periodo delle festività.in carta sono in maggioranza laziali ma non mancano studiate incursioni regionali e bollicine. il locale è ampio ed è assicurato con il dovuto distanziamento nelle varie sale, tutte arredate dacon colori chiari e con pezzi di design.Per informazioni: www.chinappiformia.it