Batti-Quore Italiano, quinto locale Focus su delivery e grandi classici

La vetrina del quinto ristorante Quore Italiano a Milano

Un locale in&out

Grandi classici e nuovi piatti

l momento è difficile, macontinua a battere forte e, a due passi daa Milano, mette a segno un progetto ambizioso inaugurando il quinto locale in città. Al centro dell’offerta rimangono, punti forti dal debutto del brand avvenuto nel 2013. A cambiare sono ile le altre voci di menu che si ispirano alla cucina regionale italiana.Undiverso, senza grandi festeggiamenti e nel pieno rispetto del periodo storico che stiamo attraversando, ma non meno sentito dagli imprenditore, che ora puntano sul delivery in attesa di poter aprire al pubblico.Il nuovo punto vendita Quore Italiano, al civico 2 di via Vincenzo Capelli, è caratterizzato da unche rispecchia il fermento del quartiere . Moderno e accogliente, il locale presenta imponentiche rendono quasi impercettibile lo stacco esterno/interno. Caratteristica che candidano il ristorante a diventare un punto di riferimento per coloro che vogliono concedersi un momento didal lavoro o dallomantenendo le giuste distanze die godersi un pasto all’aria aperta.Il, rinnovato dall’executive chef, è già disponibile a pranzo e a cena in modalità delivery. A capo della brigata di cucina Tymur Isayev, ex Dry Milano, realizza piatti che rendono omaggio allagastronomica italiana, ma con un twist più. La selezione di primi, ordinabili direttamente a casa tramite le principali piattaforme consegna a domicilio, vede alternarsi i grandi classici, come le tagliatelle con ragù di Chianina, e le ricette più originali, come i tortelli di zucca serviti con burro nocciola.Per gli indecisi, c’è sempre la sicurezza della pizza. Classiche o alla pala, realizzate con undi farina semi-integrale biologica macinata a pietra e lasciate lievitare per almeno 72 ore, le pizze di Quore Italiano rappresentano sono caratterizzate da un’ampia varietà diper un’esperienza di cucina autentica.Per informazioni: www.quoreitaliano.it