Una pizza a... Kilometro 035: innovativa, salutare, adatta ai diabetici, bergamasca

Pubblicato il 22 gennaio 2021 | 17:52

A Kilometro 035, selezinoe di materie prime made in Bergamo

Kilometro zero: territorio, stagionalità, ambiente

L'impasto fa la differenza



Un impasto innovativo e salutare, adatto anche ai diabetici

Il mix innovativo di farine, per tutte le esigenze

erché unadovrebbe chiamarsi “”? Perché oltre che avere tutte le caratteristiche per essere definita a “, vuole ricordare il prefisso della provincia di, dove si trova la Pizzeria Kilometro 035.Oltre a presentare un’alternativa nuova, per gusto e caratteristiche, la Pizzeria Kilometro 035, che si trova precisamente a Curno, supporta le aziende agricole e casearie della zona attraverso un’accuratache vengono impegnate per il prodotto finito. Kilometro 035 si pone sempre l’obiettivo di attribuire unadel prodotto, utilizzare metodi alternativi per rendere unsano e digeribile, avere unpiù basso possibile anche con l’utilizzo di motorini elettrici e con tempi diche portano a un prodotto adatto anche alle persone conNel mondo esistono infinite modalità utilizzate dai pizzaioli per lavorare le diverse farine impiegate per la produzione dell’della. Nonostante le numerose strade “artistiche” e “professionali” utilizzate per ottenere un impasto per la pizza, non si può di certo omettere la ricetta n°1, che prevede il solo utilizzo didi grano tenero tipo “00”,fresco di birra e, senza aggiunte di grassi o zuccheri utilizzati ormai dalla maggioranza.Seppure le farine utilizzate per lasiano “00” (quindi farine raffinate ad elevato contenuto di carboidrati, perché prodotte con la parte più tenera ed interna dei cereali), i grandi “” napoletani ricercano un elevato livello di digeribilità del prodotto, non soltanto grazie ai tempi di lievitazione, bensì dalla produzione di impasti molto idratati (a partire dal 60%).Le procedure per impastare si dividono prevalentemente in due modalità conosciute:. Per impasto diretto si intendono tutti gli impasti che non prevedono l’utilizzo di pre-impasti, cioè che iniziano e finiscono in un’unica grande fase, sempre rispettando le procedure da ricetta.Negli impasti indiretti invece vengono utilizzati dei pre-impasti (es biga, polish). Questo metodo è mirato ad abbassare il contenuto di lieviti dell’impasto sfruttando la fermentazione naturale del pre-impasto e rafforzando la lievitazione in modo quasi naturale. A volte vengono aggiunti zuccheri semplici per aiutare la lievitazione che nutrono i lieviti accelerando e incrementando la fermentazione oltre a dare colore alla pizza dopo cottura grazie al processo di caramellizzazione.«Adottiamo unache cerca di fronteggiare un po’ tutte queste esigenze. Siamo molto attenti al mix innovativo in percentuale di farine: di grano tenero “00”, d’avena, di segale integrale, germe di grano stabilizzata, lecitina di soia e farina di malto – spiega, pizzaiolo e proprietario della Pizzeria Kilometro 035 - Il nostro impasto risulta più lungo in quanto si effettuano molti fermi macchina (detti fermo impastatrice) grazie ai quali si dà modo alla farina di legare meglio. In questo modo si evita un continuo vuoto dell’impastatrice per un tempo prolungato, senza stressare e surriscaldare l’impasto. Tolto l’impasto dalla macchina, questo viene diviso in diverse masse che devono riposare almeno 15 minuti prima dello. Una volta preparati, i(da 245 g) vengono fatti lievitare e maturare a temperatura controllata per 72-96 ore».La pizza di Kilometro 035 è sana, ecosostenibile, ma anche d'asporto!Per informazioni: pizzakm035@gmail.com