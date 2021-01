Un incendio e la pandemia non fermano la creatività: De Matteo alla Brace riparte da un nuovo menu

Pubblicato il 26 gennaio 2021 | 10:27

U

Cheesecake di Chianina





Il periodo di stop usato per migliorare l’estetica del locale

Un menu basato sulla stagionalità

Umberto e Daniele De Matteo





Non manca il piatto cult: “l’Azzardo”

Notevole selezione di carni nazionali e internazionali

Al via l’acquisto online

e leimposte dei diversi, non hanno fermato il” a Maddaloni (Ce) dei dei fratelli Umberto e Daniele De Matteo che ora, con lain zona gialla,. E per festeggiare propone un, quasi di buon auspicio, dedicato ai. Obiettivo? La celebrazione dellache guarda alle radici nel pieno rispetto della stagionalità con la speranza di ricostruire per riprendere da dove si sono fermati e con l’intento di far dimenticare la situazione negativa che stiamo vivendo.Una pausa forzata che non ha fermato la loroe voglia di fare perché i due giovani con lo spirito vivo che da sempre gli appartiene, hanno visto questo momento come un periodo per migliorare la proposta estetica e funzionale del loro locale e soprattutto per affinare quanto già stavano preparando per mettere in carta, dilettandosi tra«Abbiamo creato uncentrato sulla, questa la nostra filosofia – commenta, macellaio bracista – Ma con diverse particolarità: come “l’esagono”, una tartare dicon broccolo barese croccante, mandorle tostate, fili di peperoncino il tutto finito da un corallo al limone e pomodorino confit ancora, una cheesecake che chiamiamo così perché si rifà nella struttura e nei colori al tipico dolce americano dove alla base ci sono il tarallo napoletano “sugna e pepe” e la ricotta di bufala sui cui è posta una tartare di Chianina e, a completare il piatto: una crema di pomodorini gialli e basilico fritto».Tra le nuove creazioni troviamo anche il: una coppa di maiale cotta a bassa temperatura nel Taurasi accompagnata da una gustosa crema di castagne e perlage di vino.Accanto a questi, non poteva mancare “”, ildella braceria alla sua terza edizione composto da una sfoglia croccante di cannolo siciliano, ripiena di genovese che si adagia su un cremoso cioccolato fondente di Modica.Ma oltre ai nuovi piatti, la scelta de Matteo è davvero interessante perché notevole è la selezione dieddal gusto deciso, tenere al taglio e al palato quasi “burrose” dato dalle lunghe frollature e, non dimentichiamo che qui, troviamo anche i filetti esotici, proposta che fa la differenza.In questo periodo, i due fratelli, hanno lavorato anche a un nuovo progetto che vedràil nuovo sito dove si potranno acquistare le loro carni e l’intera proposta de Matteo con un solo click.Per informazioni: dematteoallabrace.it