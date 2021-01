Diego Vitagliano apre 10 Bakery Evoluzione dalla pizza al pane

Pubblicato il 27 gennaio 2021 | 12:50

Diego Vitagliano apre 10 Bakery

La nuova apertura

L'offerta di 10 Bakery a base di panificati

Il layout del locale

opo la pizze, il. L'1 febbraio il maestro pizzaioloapreIl nuovo locale, a Napoli, punta a diffondere la cultura dellae delladi qualità grazie all'esperienza maturata nel settore dell'arte bianca.Situato nel quartiere Bagnoli, adiacente alla pizzeria 10 Diego Vitagliano, il nuovo locale rappresenta un'evoluzione del network e dell'offerta ideati dal maestro pizzaiolo (che conta un altro locale a Pozzuoli). Laè ampia e il pane è il centro di tutto, ma non mancano pizza, fritti, dolci e molto altro. Compresa la, preparazione sdoganata da Vitagliano come antesignana della pizza napoletana contemporanea «Da tempo sentivo l’esigenza di realizzare un grande progetto sulla panificazione e credo che questo sia il momento giusto. In un periodo di grandiè importante guardare sempre avanti, aprirsi alle novità e seguire i propri sogni», ha spiegato Vitagliano.Pane cafone e multicereali, ciabatte, baguette, bun, pizza in teglia e alla pala, croissant (dolci e salati), brioche, muffin, pizze ripiene (come quella con la scarola), casatiello, ciambelle e un po’ di(dove spiccano arancine, fritatttine, crocchè e zeppole). Non mancano poi le pizze tonde , quelle famose di 10 Pizzeria, presenti nel menu perin una selezione ristretta (circa 20 pizze, tutte grandi classici, come margherita, capricciosa, diavola, ecc.).Il lavoro sul pane punta sull’eccellenza negli impasti e nella lievitazione. Accortezze che hanno richiesto l'affiancamento di due esperti del settore . L’impasto del pane è realizzato solo conall’80% di idratazione, che conferisce al prodotto finale quel pizzico di acidità che è sintomo di qualità, con lunghe lievitazioni e quindi grande digeribilità e massima conservazione. Le farine, così come nelle pizzerie, sono quelle diDegno di nota anche ilper l’asporto e il delivery, bello, curato e funzionale, che garantisce una lunga conservazione del prodotto mantenendone tutte le proprietà. Completa l’offerta un angolo dedicato a tutti i prodotti a marchio 10 Diego Vitagliano, come confetture, olio, conserve e molto altro.Gli interni di 10 Bakery sono in stile post-industrial, così come le pizzerie 10 Diego Vitagliano già esistenti, con un grande(circa 100 mq) e uno spazio di 30 mq dedicato alla vendita dove primeggia il bancone, come nelle migliori. Il servizio è con vendita ad asporto e delivery (per tutti i prodotti, tramite l’app Diego Vitagliano + Uber Eats), entrambi fino a mezzanotte; ma volendo ci si può fermare per unanei piccoli banconi snack adibiti nell’accogliente vicoletto privato.