Da Cucina Conviviale a Firenze: piatti fantasiosi e vini inusuali

Pescato, vino buono e pizza a Cucina Conviviale.





L’universo gastronomico di Nigro

Abbinamenti con vini inusuali

Casole 2018, felice scoperta

l vulcanico, impegnato nella gestione di tre, ha una debole per i piccoli, quelli un po’ fuori dai radar delle. Un’impostazione, quella della, imperniata su una linea molto personale che svaria con disinvoltura fra pescato, vino buono e pizza, tutto sempre all’insegna della qualità della materia prima.Si affianca, con lo stesso spartito, al, altro locale aperto da qualche anno con immediato e meritato successo, che con laa quattro passi da Piazza del Duomo, chiude quello che potremmo definire “l’Universo Nigro”.Tra gli sfizi proposti per questa occasione mi hanno incuriosito (e convinto) laai frutti di mare (vongole, scampi, cozze e calamari) e ladi tonno rosso con crema di bufala e capperi di Salina. I piatti in carta non sono mai banali e denotano quanto impegno e quanto entusiasmo il patron e la sua squadra mettano sempre nel loro lavoro, premiato dal pubblico anche per l’ottimo rapporto qualità/prezzo.A Nigro piacciono, appunto, vini diversi dagli standard abituali. Mi propone ildell’azienda. Siamo in quel di, uno dei luoghi di eccellenza del Chianti Classico e in effetti la produzione aziendale si concentra principalmente su questa tipologia. I vini di questa sottozona sono per loro natura umorali, di spiccata agilità gustativa, e grande misura, senza fronzoli.Il Casole 2018 è composto da un 40% di Malvasia Lunga del Chianti, 40% di Trebbiano e 20% di Colombano.senza pedigree che in combinazione tra loro esprimono, oltre al piacevole impatto visivo di un nitido giallo paglierino, sentori olfattivi di acacia e fieno, con un sapore di frutti bianchi e spezie officinali, che inducono ad andare ben oltre il primo bicchiere. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto il grado alcolico di soli 11,5. Bravo Carlo, solo nel tuo ospitale convivio si possono fare scoperte come questa.