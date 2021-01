Trattoria D'Istinto, una cucina che valorizza il territorio di Aprilia

Pubblicato il 09 gennaio 2021 | 07:30

Il gruppo che valorizza il territorio di Aprilia





Tortelli d'istinto

I due chef della Trattoria d'Istinto

Cucina sostenibile e stagionale

Cioccolateria Divino







Pane al cioccolato

Microtorrefazione Tomassi











Emanuele Tomassi con il figlio quindicenne

nsieme si può. Come un piccolo gruppo di giovanipuò far conoscere quanto di buono può offrire una cittadina come, all'ombra della grande Roma? Questa piccola "città nuova" senza storia, fondata nel 1936 nell'ex zona paludosa dell'Agro Pontino, insieme a Latina, l'ex Littoria, Sabaudia, Pontinia e Pomezia, non ha monumenti né archeologie che possano attrarre, ma ilè fortemente vocato all'. La scommessa così può essere solo il, la voglia di fare, l'e il coraggio di mettersi in gioco in questo momento storico sfavorevole e ancora tutt'altro archiviabile.Così due giovani chef -- dopo varie esperienze all'estero e in Italia, hanno deciso di fermarsi qui, legandosi con altre realtà artigianali: Lae la. Hanno trasformato una vecchia locanda su strada dal significativo e nostalgico nome "" nella loro. Ora il locale, appena aperto, si chiamae punta su unae attenta ad evitareIntorno a un grande forno a legna può essere gustata la migliore produzione di quell'economia prevalentemente agricola che la fitta rete di canali dell'area bonificata e il clima mite hanno favorito. Quindi ecco la: verdure, frutti, carni allevate allo stato brado, prodotti caseari e buoni vini. «Volevamo tornare a fare- dicono gli chef - spontanea, riconoscibile, rassicurante e pensata per accogliere al meglio». Grande anche l'attenzione ale ai miglioricome Artico e Omina Romana.Vanno aldi prima mattina e sulla lavagna ilnon è mai lo stesso. Ilè il simbolo del locale, non solo per cuocere pane o pizze ma come passaggio imprescindibile nella lavorazione del piatto. Gli conferisce un, un gusto antico che ricorda il tempo in cui tutto veniva cucinato a diretto contatto con le. Ci fa un passaggio persino il brodo per iin un tegame di coccio e lo stesso avviene per la salsa di pomodoro e per le carni, brasate e poi finite sulla griglia. Le patate sono stracotte sotto la cenere per farne, le cipolle vengono lasciate nelle cocotte e ricoperte con burro e timo per divenire una crema da servire sul pane fatto in casa con farine selezionale e, così come le pizze. Si panifica con olive di Gaeta e patate, con semi di finocchio e peperone crusco o integrale ai semi misti e curcuma.Ma c'è anche il pane al cioccolato Divino, con monorigine Colombia della regione di Huila e, allo studio, specialità al caffè dell'altro. Alcuni piatti nascono integralmente dalla loro intuizione, come la Trippa fritta, l'Uovo morbido con patate, porri e tarallo, la Fettuccina di zucca, il Tortello di bufala, burro e maggiorana, il Pollo, patate e peperone crusco. Tutto può essere consumato anche a con la formula dell’asporto, che consente per ora un minimo recupero economico.Storie diverse, quelle dei due chef, ma riunite nel segno di una passione forte. Spalvieri è stato a Londra al The Narrow del, a Roma a Livello 1 con Mirko De Mattia, con Luca Natalini alla “Taverna di Bacco” di Nettuno, cona Milano all’“” e a Vicenza, cona “”. Lo start della carriera è a Londra anche per Girardi, poi c'è Roma al ristorante “Casa Coppelle”, dove grazie a- sous chef de “” - il giovane cuoco riesce a scoprire la vera essenza della cucina. Su invito diva poi in Portogallo al “Conrad Algarve” e al ritorno ha altre collaborazione, prima dell'incontro con Christian che stravolge prospettive e progetti. Poi l'incontro con gli altri due artigiani ha stimolato nuove idee per promuovere le artigianalità del territorio pontino.La volontà di Valerio Esposito di Divino è quella di proporre il cioccolato degli dei “bean to bar” cioè partendo dallecacao per arrivare al prodotto finale valorizzandone il corredo aromatico, ispirandosi agli Atzechi e ai Maya. Con la sua compagnasi affida alla competenza del selezionatore e viaggia tra le piantagioni colombiane. Al rientro la decisione è presa. «Abbiamo imparato - dicono - quali caratteristiche debba possedere un cacao per essere ottimo e anche l’essere riusciti a comprendere quanto ilsia fondamentale e influisca sulla. È importante che venga riconosciuto il giusto valore del suo lavoro». Dalla Colombia, dal Peru, dal Venezuela e dalla Tanzania arrivano materie prime diverse e la lavorazione viene fattain ogni fase. Così si può fare un percorso dallefondenti definite “da meditazione”, perché solo degustandole in tranquillità riescono a far percepire tutti i sentori del cacao fino aialla frutta. Non mancano le, nelle varianti al cacao monorigine del Perù e alla nocciola delle Langhe o al pistacchio. Di ogni singolo pezzo, inoltre, Valerio e Jennifer studiano ilspeciale perché non filtri la luce.La voglia di fare, di investire nell'artigianalità caratterizza anchedell'omonima microtorrefazione. Tutto comincia per caso, durante un viaggio in Danimarca quando incontra ildi cui i danesi sono grandi consumatori. Si affida alla professionalità di, Maestro Tostatore Senior, e dopo attenti studi anche di fisica e di chimica riesce a conquistare il, una gara tra le più complesse. Parte sempre dal chicco verde, selezionato direttamente nelle piantagioni, e con una procedura complessa ma rispettosa delle sue potenzialità aromatiche arriva al prodotto finito, ai caffè "speciality", cioè rigorosamente privi di difetti primari all'origine. Lo affianca il figlio appena 15enne ma già attivissimo e che condivide la suache non prescinde da tematiche come tracciabilità e sostenibilità. Attenzione soprattutto aiche arrivano da Etiopia, Kenya, Colombia, Brasile, Tanzania, Rwanda, China, Messico, Guatemala e Burundi. In programma l'organizzazione di corsi di tostatura e percorsi di assaggio.