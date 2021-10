Addio a Riccardo Baracchi, proprietario de Il Falconiere

Grave lutto nel mondo della ristorazione italiana, è morto a 64 anni Riccardo Baracchi, titolare insieme alla moglie Silvia, lady chef e membro di Euro-Toques Italia, del noto Relais & Chateaux Il Falconiere di Cortona (Ar), una stella Michelin e meta di vacanze di molti vip del mondo del cinema e della musica, nonché proprietario di un'importante azienda vinicola.

Riccardo Baracchi

Addio a Riccardo Baracchi

Secondo le prime informazioni Riccardo Baracchi sarebbe stato stroncato da un infarto in Macedonia, dove era andato per coltivare una delle sue grandi passioni, la caccia. Il malore improvviso non gli ha dato scampo. Personaggio carismatico, pur nella sua semplicità, Riccardo lascia un grande vuoto prima di tutto nella sua Cortona, e in generale nell'intero mondo dell'enogastronmia italiana, città dove era proprietario anche della Bottega Baracchi e dell'azienda vitivinicola che proprio di recente aveva ricevuto importanti riconoscimenti. Una perdita che toccherà anche la sezione turismo di Confindustria Toscana Sud, di cui Baracchi era vicepresidente.

A Silvia, al figlio Benedetto e a tutti i familiari le più sentite condoglianze da Italia a Tavola.