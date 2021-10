Una Margherita a Milano? Ecco dove sono le pizzerie più economiche

Mangiare una pizza a Milano può avere un costo molto diverso a seconda della pizzeria nella quale la si mangia e delle materie prime utilizzate, ma anche a seconda del punto della città nel quale la si sta gustando. Infatti, il prezzo della pizza varia anche in base al quartiere nel quale la pizzeria si trova.

Pizza Margherita nel cuore di Milanesi, che non badano troppo al prezzo, molto volatile

Maiora Solutions, start-up specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale e analisi avanzata dei dati, si è servita di Argo (Advanced Restaurant Growth Optimizer) per analizzare il borsino di questo mercato. Argo è il primo strumento di intelligenza aumentata dedicato al mondo della ristorazione che si rivolge a tutti gli operatori del food away from home permettendo l’ottimizzazione dei profitti, la gestione di capienza e coperti e la riduzione degli sprechi alimentari.

Trenta quartieri sotto la lente

Per la sua analisi Maiora Solutions ha preso in considerazione i menù di più di 200 pizzerie nella città di Milano, aggregando i prezzi per 30 differenti quartieri. Benchmark, il prezzo di una Margherita rispetto ai quartieri considerati. Ecco quanto è emerso.

Zone dinamiche al top

Il prezzo medio di una Margherita a Milano è di circa 6,5 euro, in decisa crescita rispetto agli ultimi anni.

I quartieri dove ha fatto riscontrare i il costo più elevato sono Porta Vittoria, Lodi, Amendola, Buonarroti, City Life, Arco della Pace, Arena, Pagano, dove, in media, il prezzo da pagare per la più classica delle pizze è di circa 8 euro. Al contrario di quanto ci si potesse aspettare non sono quartieri centralissimi ma sicuramente zone della città molto dinamiche con una concentrazione elevata di attività nel settore della ristorazione.

Prezzo medio che si aggira intorno ai 7 euro, invece, per il Centro di Milano, Porta Romana, Cadore, Montenero, San Vittore, Ticinese. Prezzi leggermente inferiori quindi per queste aree che tuttavia rimangono sopra la media prezzo dell’intera città.

Prezzo medio in linea con l’intera città per i quartieri Solari, Washington e Lotto, Fiera, Portello, dove con 6,5 euro è possibile mangiare una Margherita.

Studenti e movida

Sotto la media, e con un prezzo che si aggira tra i 5,5 e i 6 euro, troviamo invece quartieri periferici ma anche un quartiere che, data la sua vocazione alla movida giovanile e la presenza di numerosi studenti, può sorprendere. Nei quartieri Navigli e Bocconi il prezzo medio si attesta a 6 euro. A San Siro, Trenno, Ripamonti, Vigentino, Bande Nere, Inganni, Famagosta, Barona, per la pizza Margherita saranno invece sufficienti 5,5 euro.

Il prezzo della Margherita varia, in media, anche fino al 45% a seconda del quartiere nel quale la si mangia.



Per informazioni: www.maiorasolutions.com