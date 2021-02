Capodanno cinese, tocca al Bufalo. Quali sapori da portare in tavola?

Primo Piano del 12 febbraio 2021 | 12:01

er laoggi è il primo giorno, si festeggia il passaggio da un ciclo all’altro. Si lascia l’anno del Topo e ci si tuffa in quello del. Il calendario è lunare e il 12 è il primo dell’anno con le celebrazioni che proseguono fino al 26. Anche a livello simbolico oggi è una transizione di grande valore. Si lascia alle spalle un’epoca devastante sotto ogni profilo per inaugurarne una - è la speranza di tutti - faticosa, ma carica di speranza. Nellail Bufalo è sinonimo didai momenti difficili; è la conquista della prosperità attraverso la forza d’animo e del lavoro. Un buon auspicio che, a maggior ragione, va festeggiato. Anche a tavola. E la, pur dovendosi dividere tradi nuovo possibile di giorno, si è preparata per l’evento. Italia a Tavola, a, ha dato uno sguardo alle cucine di alcuni ristoranti tipici.compie nel 2021 i dieci anni di attività. In sala, rappresentante della famiglia di imprenditori della ristorazione che guida i celebri. In cucina, malese di origini cinesi, propone una linea gastronomica che sa accogliere le influenze del bacino asiatico sud orientale.«Il nostro executive chef - spiega- ha elaborato unche inizia con un piatto freddo, una, avocado con olio di sesamo, mango coriandolo e peperoncino. A seguire un nostro piatto simbolo, lache segue un ordine determinato: raviolo viola con astice, raviolo rosa con capesante, bianco con black cod e tartufo, verde con verdure e raviolo giallo con agnello». A seguire la, crema di zucchine, riduzione di salsa di soia e olio di sesamo, il, prosciutto e salsiccia cinese avvolto in foglia di loto al vapore e il Petto d’anatra laccato, accompagnato da salsa hoisin all’arancia, pancakes e verdure alla julienne. Chiude il Nian gao, dolce di riso glutinoso e cocco.«Abbiamo puntato su una cucina che non vuole essere troppo sofisticata, ma mette», annota Marco Liu. Il menu di capodanno è disponibile dall’11 al 13 febbraio.Da via Sanzio ci spostiamo in via Farini doveelabora una gastronomia di stampo, caratterizzata da sapori decisi, ma raffinati. Anche per questo locale il 2021 è l’anno del decennio sul mercato. «Per l’ingresso nell’anno del Bufalo - racconta, la seconda generazione in attività nel ristorante - proponiamo i nostri. Il menu presenta quelli di gamberi e di maiale brasati al vapore, i ravioli tipici della Manciuria con ripieno di erbe cipolline cinesi, uova strapazzate, gamberi e carne di suino e i Ravioli bolliti di gamberi e germogli di bambu, serviti in salsa piccante aromatizzata con arachidi sesamo e cipollotti. In seconda battuta,, olio zenzero e porro, il tradizionale, specialità di Chef J, e l’Insalata di verza, spaghetti di soia, carote in salsa agrodolce leggermente piccante».Al ristorante(via Porpora) il menu interpreta le ricette della tradizione di questa regione, quella d’origine di. «Non abbiamo preparato una carta per celebrare il Capodanno - ci spiegano - I piatti sono quelli di sempre». Ecco allora le “” di intestino, di trippa o di cavolfiore, la, il manzo agropiccante, la testa di pesce, la zuppa di pesce rosso. Una cucina che sa mettere in equilibrioIn via Castelvetro laè un punto di riferimento per i cultori dell’alta cucina regionale cinese.celebra il capodanno con undi sei portate elaborato dallo. «Si inizia con una zuppa muscolo di manzo e pasta al chili con verdure - spiega, il figlio e responsabile di sala - È poi il momento delsu crosta di tofu affumicato a cui segue un bis di primi: Gnocco di riso saltato in padella con gamberi essiccati con funghi shitake e mix di verdure e Riso saltato con foie gras, dadini di carne di maiale laccato al miele ecome guarnizione».Estro e ricerca anche per quanto riguarda i secondi. «La carta prevede Calamaro saltato in padella, salsa chili nera, brunoise di verdure esu salsa di edamame e piselli». Per iniziare l’anno con il ritmo giusto non possono mancare i cioccolatini dellaPer informazioni: www.ba-restaurant.com