Rom'antica, la pizza quadrata conquista i centri commerciali

Pubblicato il 16 febbraio 2021 | 07:33

L'ultimo punto vendita di Rom'antica aperto a Il Centro di Arese

Il format a misura di centro commerciale

Un fenomeno in ascesa

a pizza dicontinua la suache, entro la fine del mese di febbraio, dovrebbe portare l'insegna a raggiungere gli ottosul territorio nazionale. Ultima tappa in ordine di tempo, il centro commerciale Il Centro di Arese, in provincia di Milano, dove hanno debuttato due punti vendita dedicata alla pizza romana.Ildi ristorazione di, società del(a cui fanno capo anche i supermercati Unes e le gallerie commerciali Iper la Grande I), ha debuttato a dicembre 2020 in Lombardia, presso il centro commerciale Fiordaliso di Rozzano con due punti vendita. A questo punto vendita sono seguito quello in Corso XXII Marzo a Milano centro e quello in Piazza Monte Grappa a Varese. Entro fine febbraio saranno completate le pizzerie di Montebello della Battaglia (Pavia), all'interno di Iper Montebello, e una quarta vetrina a Reggio Emilia, presso il centro I Petali, del gruppo francese Tikehau.Al centro del una proposta gastronomica che gira attorno alla; quella quadrata per intenderci. Protagonista è l’impasto, che viene preparato quotidianamente da mani esperte, con un basso contenuto di lievito che associato alla lunga lievitazione rendono le referenze altamente digeribili. Che si preferisca la versione da asporto oppure che si decida di gustarsela al tavolino, da Rom’antica si può scegliere tra una lunga lista di varianti della pizza romana e, per i più esigenti o curiosi, grazie alla vendita al taglio, si possono assaggiare più versioni per decidere su quali puntare per un bis.La pizza romana sta scalando sempre più le classifiche di gradimento e sta conquistando un numero sempre più elevato di: è buona a colazione, ideale per un pranzo veloce o in compagnia degli amici o, ancora, facile soluzione per una merenda sostanziosa o spezza fame nei pomeriggi di shopping e tempo libero. Non è un caso, quindi, che Vera Ristorazione, società attiva dal 1982 con un fatturato di circa 80 milioni di euro (nel 2019 pre-pandemia), si sia interessata a questoadattando la propria propensione a promuovere qualità, freschezza e stagionalità delle materie prime attraverso lavorazioni realizzate all'interno dei propri laboratori presenti nei punti vendita e a vista del cliente. A medio termine, il network di Rom'antica dovrebbe raggiungere i 90 store.