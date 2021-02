A Firenze arriva il ristorante firmato Sophia Loren di Pianoforte Holding

Pubblicato il 19 febbraio 2021 | 10:50

F

Uno scorcio di Firenze, dove aprirà il Sophia Loren Original Italian Food

Il caso

Il nuovo ristorante

Dubbi e opportunità

orse una folata di vento, oppure del semplice nastro adesivo che non tiene come dovrebbe. Così poco è bastato per svelare la nuovanella ristorazione di, ceo di(parent company di brand come Yamamay, Carpisa e Jaked): il È successo a Firenze , località già individuata come sede del debutto del nuovoispirato all’attrice italiana famosa in tutto il mondo, Sophia Loren (che ha dato il suo beneplacito al progetto). Qui, un passante è riuscito a immortalare e condividere l’del nuovo ristorante svelando i piani di uno sviluppo in fase avanzata e che dovrebbe portare all’apertura di cinque locali. Un'avventura già anticipata nell'autunno 2020 da Cimmino che, attraverso Pianoforte Holding, controlla anche il network di enoteche Ildel capoluogo toscano occupa 10 vetrine (tutte oscurate) sotto i portici di via Brunelleschi, a pochi passi dal Duomo. Chi ha potuto sbirciare attraverso qualche strappo nella copertura, ha affermato che dentro è tutto: dai registratori di cassa ai tavolini, dal bancone del bar agli scaffali con le bevande.Eppure, nonostante le fasi avanzate del, il ristorante non ha ancora aperto i battenti. Un po’ perché la pandemia e i monitoraggi settimanali che determinano il mantenimento o l’inasprimento delle norme anti-contagio trasudano; un po’ perché si è già alzata una piccola. Come riporta il Corriere Fiorentino, «come ha potuto aprire un nuovo ristorante praticamente in piazza della Repubblica visto che è ancora valido il blocco delle licenze alimentari nel centro Unesco, deciso dal Comune per mettere un freno al mangificio?». Lapiù semplice è che una licenza sia stata acquistata e trasferita. Ma da Palazzo Vecchio attendono ancora la comunicazione dell’apertura.