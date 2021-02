«I politici non ci ascoltano». E la trattoria sceglie di non servirli

Pubblicato il 23 febbraio 2021 | 16:33

M

Paolo Gori, uno dei due titolare di Da Burde

Le motivazioni della scelta

anca solo il cartello all’esterno della porta, ma ildella trattoriaarriva forte e chiaro lo stesso: qui non si servono i. Almeno finché i ristoratori, una delle categorie più colpite dalla pandemia, non verrà ascoltata. E ristorata., nelle vicinanze dell’aeroporto cittadino, la fiaschetteria Da Burde non sarà più il punto di incontro o la tappadei politici di turno. «Ci sono politici che ci cercano solo per mangiare, altri invece che cercano di risolvere i nostri problemi. Ma queste, senza fare differenze, sono assurde. Tantissimi ristoranti si sono messi in regola e le statistiche dicono che i contagi non si prendono nei locali che rispettano le normative e che hanno investito in sicurezza», afferma a Italia Oggi, titolari della trattoria.Insomma, se i politici fanno orecchie da mercante su questi temi, i ristoratori fiorentini hanno deciso di riservargli lo stesso. «Noi ristoratori siamo diventati inutili. Ci sentiamo. Non si può aprire e chiudere da un giorno all’altro. Finché non ci ascoltano qui non li serviamo più», hanno proseguito i proprietari di Da Burde.