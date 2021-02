Tanto colore e cibo sano a Roma: apre l'healthy fast food dei vip

Pubblicato il 03 febbraio 2021 | 13:40

nacolora il panorama della, il coloratissimodel cantante multiplatino, del calciatoree dello stilista, ha aperto il 3 febbraio in Via Leone IV 64, a cavallo tra lo storico Rione Prati e le Mura Vaticane.«L’idea di Healthy Color è chiara:non è mai stato così colorato, c’è un modo per far felice il proprio organismo e il proprio palato allo stesso tempo» parola di Sfera Ebbasta, Marcelo Burlon e Andrea Petagna.Ma questa nuova avventura è solo l’inizio e dopo il lancio del primodi Via della Moscova fine 2019 e lo store romano, Healthy Color si appresta a divenire una vera e propria catena, presente nelle principali città italiane e non solo, diventando un punto di riferimento del mondo dell’healthy food di qualità. Oltre a programmare nuove aperture in Italia, l’azienda, ha, infatti, definito posizionamenti anche in alcune, anche grazie all’attivazione del programma franchising studiato da Davide D’Andrea Ricchi.Tra i must di Healthy Color, oltre al cibo sano, lalinea originale die la, l’acqua di Healthy Color confezionata in Tetrapak completamente riciclabile ad alto contenuto di materia vegetale.Nel menu spiccano icon la rivisitazione del piatto diin. Non si tratta però di una semplice pokeria: Healthy Color è un vero e proprio healthy fast food, con un ampio menu che offre una scelta variegata anche didi salmone, tonno, pollo al curry e fassona così come di wrap,e, per i palati più golosi, anche di“0" calorie.Per informazioni: healthycolor.it