Non solo moda per il brand milanese Giada che apre il suo primo ristorante a Pechino

Il Giada Garden è al secondo piano del China World Hotel





Uno degli spazi del Giada Garden

on solo, come si dice. Il, fondato a, ha, infatti, aperto ail suo primodi alta cucina, entrando, di fatto, nel settore della. Il, questo il nome, è al secondo piano del, connesso alla boutique del brand ed è guidato dallo chef, premiato come Chef dell’Anno dal Time Out Beijing.«Il segmento dining - spiega, General Manager di Giada Greater China - è un campo nuovo per i brand internazionali del lusso nel mercato cinese. Il China World Hotel è situato in un'ottima posizione del business district di Pechino, insieme proponiamo la migliore esperienza di lifestyle italiano».«Diamo il benvenuto all’interno del China World Hotel al brand italiano di lusso Giada, e non vediamo l’ora di portare la cultura e la cucina italiana nel nostro primo ristorante italiano di lusso, il Giada Garden», ha aggiunto, area general manager die direttore generale del China world hotel di Pechino.Il ristorante è collocato nell’ala ovest del, con una superficie totale di 645 metri quadrati, che include uno sky garden e una sala interna. Il piano della hall, collegato al ristorante, ospita la boutique Giada di 353 metri quadrati, con un branded space complessivo di quasi mille metri quadrati.L’architettura del club rispecchia l’estetica di Giada,, progettata da Claudio Silvestrin, conosciuto come il maestro del minimalismo contemporaneo europeo.Lo chef del Garden è il rinomato cuoco italiano, che ha oltre quindici anni di esperienza nel settore e è stato premiato comedal Time Out Beijing.Il Giada Garden è specializzato nella, D’Antonio è il portavoce di un’eclettica arte culinaria tipicamente italiana con un approccio moderno e innovativo. Il ristorante offre inoltre un’accurata selezione diitaliani,pomeridiani.«Il Giada Garden è stato progettato da Giada per accogliere gli ospiti che vogliono godersi del tempo circondati da arte moderna, musica e architettura - dice lo chef - Il nostro menu è stagionale e prevede l’utilizzo didi primissima qualità. Con la sua esperienza unica di alta cucina, il Gaida Garden trasporta gli ospiti in Italia».Ubicato nel cuore dele diplomatico, il China World Hotel è un punto di riferimento con una posizione chiave nella storia di Pechino. L’hotel di affaccia sulla via più famosa di Pechino, la East Chang’an Avenue, ed è circondato dagli edifici più iconici della città, affianco al China World Mall. L’hotel ha accolto politici e capi di stato, e ha ospitato centinaia diIl Giada Garden combinadelitaliano con il fascino storico e moderno di Pechino. La fusione di queste due culture offre uno spazio unico, rispecchiando la filosofia del luxury lifestyle di Giada.Il ristorante italiano è una collaborazione pionieristica tra un luogo storico di Pechino e il brand Italiano di lusso.