Briatore riparte da Crazy Pizza. E il Billionare cerca nuove location

Pubblicato il 17 marzo 2021 | 12:54

I

La sala del Sumosan Twiga di Londra

Da Londra agli Usa, tutto passa dalla pizza

Le mire su Roma e lo sviluppo ubano

n attesa che il settore delpossa ripartire con una certa sicurezza relativamente alla prossima(almeno),e i suoi soci hanno deciso di riaccendere i motori del brandCome riporta Milano Finanza, infatti, l’imprenditore è attivo su diversi fronti. Il primo è quello britannico, con l’attesa delda parte del Governo inglese (atteso per metà aprile) al fine di riaprire le cinquepresenti a(sotto i brand Billionaire, Sumosan Twiga e Crazy Pizza). Contestualmente, si cerca di stringere i tempi anche per le location diL’attivismo di Briatore e soci passa anche attraverso unda 5 milioni di euro per spingere l’apertura di nuovi punti vendita a livello globale per il brand. In particolare, le destinazioni d’interesse sono i paesi arabi e gli. Sull’altra sponda dell’Atlantico dovrebbero approdare anche gli altri marchi del gruppo alla ricerca di una “casa” a Miami e Las Vegas.La strategia internazionale, però, non esclude nuovi sviluppi indove sono in corso le operazione di valutazione su alcuni immobili situati a. Una meta che, insieme alle altre, racconta del cambio didi Briatore che, diversamente dal passato in cui si preferivano i luoghi di villeggiatura, ora va verso uno sviluppo più. Obiettivo: arrivare nel giro di alcuni anni ad avere un gruppo dal valore d’impresa di almeno 250 milioni di euro.