Ristoranti aperti per i lavoratori: il menu goloso de La Villetta di Abano

Pubblicato il 24 marzo 2021 | 09:30

Il ristorante è custode della cucina veneta

Presidio della tradizione veneta a tavola

Roberto Damiani

Menu da lavoro gourmet

Ogni giorno piatti diversi

Obiettivo: un pausa pranzo sana e gratificante

Rigore alle regole

perti per assicurare un pasto ai “”. Solo per quello. Nel piazzale del ristorante, all’ora di pranzo, i pulmini deglisi alternano sugli stalli del piazzale: giubbetti arancioni che scendono, altri che risalgono nei mezzi, in un via-vai che dura un paio d’ore, o poco più. Dipende dai giorni. Tutto con una certa sollecitudine, specie adesso, che il rispetto dei turni fa parte delle “regole del gioco” e può diventare uno dei punti di forza del locale. Assicurare un pasto a chi lavora è una funzione utile ed essenziale.Il ristorante– da Roberto di(Pd), affacciato su via Roveri, la strada che porta alla frazione di Giarre dove si affacciava anche la caserma dell’Aeronautica, non ha dovuto convertirsi per attuare il servizio di mensa convenzionata. È un servizio che ha sempre fornito. Con una nota di merito però: il ristorante non dà affatto l’impressione di essere una mensa . Tutt’altro. E in effetti non lo è.La visita – per fare un insolito viaggio in questa tipologia di locali (gli unici aperti in questo periodo) e “fotografare” il momento che stiamo vivendo - è stata un’esperienza istruttiva. Per quanto la bravura e il modo di lavorare die della moglie, proprietari del locale, siano ben noti. Il ristorante La Villetta è stato peraltro premiato tre anni dall’Amira (l’associazione dei maître) per la pluriennale attività a presidio della tradizione veneta a tavola. Roberto e Francesca hanno la fortuna di aver portato al loro fianco nella gestione, in modo convinto, i figli Edoardo e Carolina.Menu di lavoro a 13 euro - e qui sta la prima sorpresa - con unadi piatti molto ampia: quattro-cinque antipasti, altrettanti primi, secondi, contorni. «Non c’è giorno al mese - dice sorridendo Roberto - in cui i piatti proposti siano gli stessi. Decidiamo quando andiamo a fare la spesa che rotazione dare. Con questa varietà di piatti vedo volti molto sorridenti. È giusto secondo me che chi lavora, specialmente in un momento così difficile, viva la pausa pranzo come un momento gratificante. Di veradal».Erano le 13:15 e la trippa del giorno, per esempio, era già finita. Volatilizzata, come ogni volta che viene prodotta. In menu tanti altri piatti, con imbarazzo della scelta: vellutata di verdure, risotto con salsiccia e Asiago, penne all’amatriciana, tortellini burro e salvia, pasta al ragù e pasta al pomodoro. Fra i secondi anche i filetti di branzino e di sogliola, la fettina di vitello, la fesa di tacchino, la scalopppina al vino bianco, il prosciutto crudo di Parma. Al di là della quantità di piatti (davvero notevole, non vi è dubbio) è fuori discussione il livello di qualità. Che poi si ritrova anche nelladella sera, che è soltanto alla carta ed è un momento da godere un po’ di più. Nel quale Damiani può prendersi anche qualche parola e qualche complimento in più.«Certo, la sera abbiamo più modo di sbizzarrirci e fare le cose con calma. Ma la soddisfazione di poter assicurare una, e anchea pranzo a un centinaio di persone che lavorano nei cantieri o nelle fabbriche conforta molto - dice Roberto - Dà un senso al nostro impegno. Siamo aperti da 25 anni e abbiamo sempre lavorato con passione. Io ho fatto anche altri lavori, ma questo mi piace tanto e voglio continuare a farlo».Vicino alla Villetta hanno aperto un nuovo grande, quello del nuovo Alìper, e gli operai sono già arrivati. Un’altra convenzione, un altro pulmino, altri giubbotti arancioni... L’accesso al locale è rigorosamente normato. Se si sgarra e si apre a qualche esterno non avente diritto si rischia grosso. Solodi. Questi locali lavorano senza distrazioni, in qualche caso svolgono anche servizio di catering nei cantieri, consapevoli che oggi il loro impegno oggi è anche quello di testimoniare la passione di tutti quei colleghi che devono tenere chiusi i battenti.Testimoniano un desiderio diche è di tutti. Testimoniano la volontà di guardare oltre perché, prima o poi, passerà. E alle macerie di questo periodo i ristoratori, si spera, potranno rispondere con la passione e con il lavoro. Per chi veste i giubbetti arancioni e anche per chi tornerà al ristorante per il piacere di farlo.