Le novità del Giardino di Lipari tra corner shop e sostenibilità

Luca Cutrufelli

Avventura iniziata nel 2014

Atmosfera siciliana dal sapore internazionale

Obiettivo: luogo da vivere tutto l’anno con una linea di prodotti

Plastic free da due anni

ettimo anno di attività (con molte novità) per il localedell’artista: «Abbiamo siglato accordi cone orientate al, valorizzeremo ie ladella». Presto la nascita di undi prodotti a marchio “Il Giardino”. Ilcon l’, il respiro internazionale e il calendario degli eventi.Tutto è iniziato nel 2014. C’era unda tre decadi, incastonato in una corte nascosta tra le mura del centro di, preziosadelle, a qualche minuto di aliscafo da Messina. Luca Cutrufelli, messinese classe 1982, è riuscito a leggere bellezza laddove gli altri vedevano solo una selva di sterpaglie in stato di abbandono.È nato così il club "Il Giardino di Lipari",di mille metri quadri tra case e palazzine. Cutrufelli è riuscito a unire nella progettazione del locale le proprie due anime: quella da ingegnere edile con una profonda conoscenza dei materiali e quella di artista capace nel corso della sua carriera di numerose mostre personali in Europa, tra le quali una a Parigi, dove vive in inverno.«Abbiamo creato un’ancorata alle nostre, ma dalsia dal punto di vista del menù che da quello della scelta musicale e artistica - spiega Cutrufelli - Tutt’attorno ci sono oggetti diaccostati a pezzi di, tutti collegati al, innestati in unche quest’anno sarà rinnovato. L’immagine del nostrosi avvicinerà di più a quella di un. Cureremo ogni dettaglio, ad esempio la mise en place dei tavoli sarà composta da elementi di design, realizzati dall’azienda Madeamano (un’eccellenza siciliana), la stessa che ha già realizzato il bancone del nostro bar, in pietra lavica proveniente dall’Etna. Ma non solo: stiamo creando uno, siache, con prodotti in gran parte caratterizzati dai sapori del nostro agrumeto. Dal distillato alla confettura, passando per il sugo: tutto sarà all’aroma di mandarino».L’obiettivo è quello di far vivere per tutto l’anno, e dunque non solo d’estate, Il Giardino di Lipari. E per farlo è stata realizzata unadiispirati all’anima stessa del giardino, i suoi 25 alberi di mandarino. Il primo prodotto sarà unrealizzato ad hoc dall’azienda siciliana Giovi.Ma saranno realizzate anche delle, tramite la collaborazione con la Trimarchi di Villa Marchese. Saranno in vendita anche le divise ufficiali del locale, camicie realizzate da Giocherenda,sociale nata a Palermo dall’idea di giovani arrivati in città e scappati da territori di guerra come Guinea, Gambia, Mali, Burkina Faso e Marocco. «Le parole chiave di questa stagione saranno tradizione e innovazione siciliana, ecosostenibilità, solidarietà e arte», spiega Cutrufelli.Il Giardino di Lipari è peraltro da due anni completamente(si usano solo bicchieri di vetro, la drink list non prevede cannucce) e adesso rilancia. È stato infatti siglato un accordo con l’azienda Wami di Milano: imbottigliano acqua nel Nord Italia e devolvono parte dei ricavi alla creazione di impianti di fornitura di acqua potabile per villaggi, al momento, di, sulle loro bottiglie c’è un Qr code che mostra lo stato di avanzamento dei singoli progetti.È poi pronto anche il progetto con la, onlus focalizzata sulla tutela dell’ambiente marino: saranno invitati artisti da Parigi per un workshop di fotografia dedicato al rappresentare una giornata di pulizia sulle spiagge, le immagini saranno poi messe in mostra al locale.Dal punto di vista delle iniziative, durante la stagione estiva, Covid permettendo, saranno confermate le serate con musica dal vivo, djset, degustazioni e incontri. Salvo normative diverse, si aprirà il primo di giugno con un grande evento.