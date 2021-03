Ecco alcuni dei migliori ristoranti di Casinò in tutto il mondo

Pubblicato il 27 marzo 2021 | 09:37

e guardiamo qualche film del mitico James Bond, come “”, oppure qualche capitolo della saga di “”, potrete sicuramente notare come nei Casinò l'eleganza ed il brivido del gioco corrono sugli stessi binari.

In effetti non è affatto difficile incontrare dei signori giocatori. Eleganti e facoltosi uomini d'affari in completi firmati e donne avvenenti e vestite con solo il meglio dell'alta moda “sfilano” tra i tavoli da gioco gestiti dai croupier.

Dadi che rotolano decretando gioia e dolore del giocatore, carte che si dipanano nelle più disparate combinazioni, roulette che girano in maniera interrotta, slot machine che scattano e trillano ad ogni mossa. Una sorta di sinfonia che va a mescolarsi con tutta l'emozione del gioco. Ma ovviamente anche il mangiare non è da meno e, anzi, è davvero di gran classe!

Mangiando al Casinò, tra gioco ed eleganza

Dimenticatevi dunque dei soliti, e stranamente costosi, panini e tramezzini dell'autogrill oppure delle macchinette automatiche degli uffici. In un ambiente elegante e di classe come il Casinò, anche il “carburante” per i giocatori deve essere all'altezza della situazione.

Per fare subito un esempio pratico, vi basti sapere che moltissimi chef stellati offrono la loro creatività ai fornelli, tra questi troviamo anche il nostrano Carlo Cracco ed altri stimati colleghi, soprattutto nelle grandi occasioni ed in alcune feste a tema.

Se è vero che il cibo non manca mai, praticamente si parte da un ricchissimo buffet fino alle specialità mediterranee, del luogo e di mare, anche il bere deve essere sempre disponibile. Meglio poi se gustato nelle apposite sale VIP dove, al lontano dai rumori e dal via vai degli altri giocatori, ci si può prendere una pausa senza dover rinunciare allo stile.

Del resto, se ci sono delle prelibate ostriche o altri frutti di mare e pesci, dei succulenti tagli di carne kobe, delle verdure fresche di stagione, salse di tutti i tipi per esaltare ogni singolo sapore ed ogni ben di Dio, non vorrete mica “sminuire” la qualità del cibo con delle bevande poco consone?

All'interno dei maggiori Casinò ci sono infatti delle cantine e dei bar davvero ben forniti in grado di offrire alcolici ed analcolici di ogni tipo. Oltre ai cocktail analcolici più elaborati, neanche gli spiriti mancano! Vini provenienti dalle migliori vigne, whisky, brandy o simili invecchiati in botti di legno o birre ghiacciate di ogni tipo.

Ovviamente gli States sono la patria per eccellenza di questi posti come testimoniano città del calibro di Atlantic City (sede del Capriccio, de Il Mulino o del Kuro) o all'intramontabile Las Vegas (basti pensare al Bardot Brasserie o al Mizumi). Città dove i ristoranti appena citati, tra i migliori del mondo, sono presenti direttamente all'interno dei Casinò!

I principali giochi da Casinò

Tra un buon bicchiere di champagne ed un'aragosta, i migliori giochi nei Casinò rimangono sempre quelli classici come la roulette, il blackjack, il poker oppure la slot machine. Tutti sotto lo sguardo attento e professionale dei croupier che contribuiscono a creare la giusta atmosfera.

Certo, ovviamente adesso sono tutti chiusi a causa della pandemia da Covid – 19, ma per fortuna gli appassionati possono “consolarsi” un po' con le slot online e tanti altri giochi in attesa di tempi migliori.