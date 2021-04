Arriva PizzaMan Firenze. L'app che fa saltare la coda

Pubblicato il 12 aprile 2021 | 12:58

L'app di PizzaMan migliora l'esperienza di acquisto

Due vantaggi dalla formula

izzaMan, catena che conta cinque pizzerie a Firenze, scende in campo per far fronte all'emergenza coronavirus e andare incontro alle esigenze dei propri clienti. Il gruppo, che quest'anno spegne le prime venti candeline di attività, ha deciso di organizzarsi e lanciare lsviluppata dall'azienda fiorentina AppMobileCity, scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone.Con un duplice vantaggio: migliorerà l'esperienza di acquisto, in quanto, o richiedendo la consegna a domicilio gratuita. In più, chi acquista la propria pizza tramite l'app, avrà ile potrà partecipare alla raccolta punti.Chi scarica l'applicazione avrà un omaggio di benvenuto a sorpresa e ogni giorno potrà tentare la fortuna ea disposizione sempre sull'app che è utilizzabile per tutti i ristoranti PizzaMan.Per informazioni: www.pizzaman.it