Il ristorante Agrodolce lancia i suoi voucher: paghi oggi e mangi domani

Pubblicato il 14 aprile 2021 | 11:57

I

Maria Soldatova e Antonio Russo

Un buono per sostenersi a vicenda

Come funziona?

Cucina tipica dell’agro pontino

n tempi di crisi, la solidarietà è la cosa più importante: la voglia di ripartire si basa su un comune sentire e ha tanto più successo quante più persone sono pronte, anche in piccolissima parte, a testimoniare la loro vicinanza., proprietari del ristorante Agroldolce, in pieno centro di Roma. Non è un dining bond, e cioè un voucher che ti permette di acquistare un pranzo o una cena a un prezzo vantaggioso e da spendere in futuro, ma si tratta più semplicemente di un “buono pasto” che il ristorante propone ai romani., Agrodolce sta conducendo la sua battaglia contro la crisi restando aperto e ha ideato una proposta per ricevere un segnale di vicinanza dalla clientela affezionata e non solo. «Oltre a essere un modo per ricominciare a pensare a un po’ di normalità con un gesto concreto, non nascondiamo che acquistare un Buono pasto Agrodolce sarebbe anche un grande aiuto economico per noi!», spiegano Antonio e Maria, i due proprietari del locale a un passo da Fontana di Trevi.Ma come funziona?. Si compra tramite i canali ufficiali, chiamando il numero di telefono (066788251) oppure passando direttamente al ristorante in via dei Crociferi 25. Il pagamento va effettuato tramite Iban o Paypal e si riceve un buono in formato cartolina direttamente a casa. Questo può essere usato per un pasto di pari importo che sia colazione, pranzo o cena.La bontà dell’iniziativa è di pari livello rispetto a quella dellaAgrodolce si pone in prima linea, in questo difficile momento, nel chiedere al Governo una data certa per ripartire , come dimostra il flash mob della scorsa settimana: non si può più attendere per salvare le imprese di ristorazione.