Green Pea di Torino riapre al pubblico puntando tutto sulla proposta food

Pubblicato il 14 aprile 2021 | 15:39

Lo stellato Casa Vicina

e firmato da Oscar Farinetti,, tutta improntata alla sostenibilità.A cominciare dallo. Il ristorante, di proprietà dell’omonima famiglia piemontese, ristoratori da oltre 100 anni e da ben 5 generazioni, si trova al terzo piano del building, sviluppandosi su una superficie di circa 300 metri quadri comprensivi della sala, del terrazzo e della cucina. La sala è strutturata su due aree: la principale con capienza di circa 50 posti e la sala privata RiVal da 20, adatta anche a ospitare showcooking privati., che raccoglie diversi volumi a tema “green”. Al suo interno, inoltre, è esposto il quadro realizzato da Francesco Rubino appositamente per Green Pea.- i tavoli e le sedie sono firmati da importanti brand quali Fiam, Tonon, Riva 190, Vibieffe, Driade, brand in vendita al piano Home di Green Pea - sia nella inedita carta menu, un’opera realizzata appositamente dall’artista Ugo Nespolo in omaggio all’amicizia con i Vicina.Lo studio Arca, inoltre, ha curato parte degli allestimentie attivi in progetti per implementare una produzione più green. I tendaggi, realizzati con il tessuto in pura lana Isadora e con lo jacquard Sound, sono dell’azienda Rubelli, mentre le tende tecniche da esterno di Pratic sono ricavate da materie prime rinnovabili certificate. Per la sala privata, l’ingresso, il guardaroba e gli antibagni è stata utilizzata la carta da parati firmata Jannelli & Volpi, che riproduce alcuni disegni di Leonardo.Ancor più apprezzabile con l’arrivo della bella stagione, inoltre, è a disposizione. Anche per arredare questo spazio è stata selezionata un’azienda di pregio quale è Roda. Durante tutto l’anno, inoltre, sarà possibile osservare lo chef Claudio Vicina all’opera con la sua brigata, dal momento che la cucina, luogo creativo per eccellenza, è stata progettata “a vista” sulla sala principale.Quanto alla proposta food, predominano, ma non mancano pietanze a base di carne e pesce, che si distinguono per l’accurata scelta delle materie prime (tra i fornitori d’eccellenza si segnala la realtà cuneese de La Granda, che pratica allevamento da agricoltura simbiotica ed è anche un presidio Slow Food in riferimento alla tutela della carne di bovini di razza pura Piemontese), senza dimenticareGli ospiti di Casa Vicina potranno scegliere fra tre menu (alla carta, degustazione, gastronomico) per sche spaziano dai piatti della tradizione piemontese ad alcune tipicità internazionali riviste in chiave contemporanea. Interessante anche la carta dei vini, che racchiude un’accurata selezione di proposte italiane e internazionali, curata da Stefano Vicina, Sommelier e Maître di Sala, con particolare attenzione per la scelta di vini biologici e in conversione. Le oltre 700 bottiglie sono esposte nella cantina a vista posizionata all’ingresso del ristorante.Innovazione, sostenibilità e sperimentazione sono invece le parole d’ordine su cui si basa la filosofia e, di conseguenza, l’offerta enogastronomica diSi tratta di, realizzato in collaborazione con Fontanafredda (che ha curato la selezione dei vini con particolare attenzione a quelli biologici e biodinamici) e l’insegna torinese Affini.500 metri quadri suddivisi tra un’ampia area interna, circondata dalla, in collaborazione con Feltrinelli, e due aree esterne, rispettivamente una serra bioclimatica e una terrazza, a cui si aggiunge un’area fumatori. In totale conta oltre 150 posti a sedere e si contraddistingue per un’offerta eno-gastronomica “pop-sorprendente” e rispettosa dell’ambiente. Si tratta di un vero e proprioe della proposta gastronomica, attraverso la sinergia con intraprendenti realtà del territorio.È il caso dello storico marchio “Distillerie Subalpine”, con cui Affini presenta. Altrettanto degne di nota sono anche le collaborazioni con Lurisia, con Caffè Vergnano e con il birrificio artigianale Baladin. La partnership con Baladin si è concretizzata, tra l’altro, nella realizzazione di 6 distillati monovarietali di luppolo unici nel loro genere e creati apposta per 100 Vini e Affini. Un’altra grande novità di questa collaborazione è la Baladin organic craft beer, una lattina costruita con alluminio riciclato che, una volta consumata, potrà essere riutilizzata come bicchiere: un gadget utile e sostenibile da portare a casa come ricordo dell’esperienza vissuta.di Green Pea in cui convivono armonicamente, una spa, uno spazio eventi e un lounge bar. Qui è arrivata da poco la pluripremiata barlady Carlotta Linzalata, che prepara cocktail a… metro zero utilizzando come ingredienti anche le erbe aromatiche e gli agrumi che crescono proprio sulla sommità di Green Pea. In carta è disponibile anche una selezione di piatti di Casa Vicina declinati ad hoc per il bar.