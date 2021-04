In festa per la Liberazione e per le riaperture con il menu tricolore d’asporto di Stefano Sforza

Pubblicato il 21 aprile 2021 | 10:35

Le portate del menu Tricolore e italianità degli ingredienti saranno le chiavi principali su cui si giocherà il menu

Vicini ai clienti in attesa della riapertura

L'italianità degli ingredienti

L'aperitivo e l'abbinamento vini.

e, per la prima volta dall’apertura delper omaggiare la ricorrenza, che sarà consegnato da venerdì a domenica. Cinque saranno le portate del percorso e- ha dichiarato lo chef, Stefano Sforza - Abbiamo quindi pensato che non ci fosse occasione migliore della Festa della Liberazione per esprimere questo concetto, in un momento di difficoltà che sta riguardando l’Italia intera».Dello stesso parere, in rappresentanza della proprietà, è. «Dopo il menu pasquale, abbiamo deciso di riproporreperché in questo giorno, più che in altri, ci sembrava particolarmente significativo farlo». Il menu sarà ritirabile al ristorante da venerdì 23, a domenica 25 aprile e ordinabile a domicilio, a Torino e al costo aggiuntivo di 5 € anche in prima cintura, negli stessi giorni dalle 10 alle 18.su cui si giocherà il menu. Se la prima sarà presente nell’aperitivo composto da tre snack, nel primo piatto Raviolo, pomodoro, basilico, mozzarella e nel dolce Lampone, cioccolato bianco, menta, la seconda sarà un minimo comune denominatore di tutte le portate, come testimoniano la coscia di pollo cuneese, lo sgombro mediterraneo e i ravioli fatti in casa. Rare sono le eccezioni, fra le quali spiccano il Merluzzo d’Alaska, al vapore, con insalatina di miglio e tamarillo e il Frutto della passione nel ripieno liquido del Bon Bon, a conferma dell’identità contemporanea e non conservativa del ristorante. Come per i precedenti menu a domicilio, anche in occasione del 25 aprile saranno presenti le due certezze del pane e chips di farinata, ordinabili anche in una porzione aggiuntiva al prezzo di 6 €, e della piccola pasticceria a conclusione del menu.Restando in tema aperitivo, è confermatoIn questo caso, ricollegandosi ai valori dell’italianità su cui si fonda l’intero menu,, così come recita la prima menzione storica italiana del cocktail a Firenze. «Il conte Negroni ordinava sempre l’Americano a Firenze. Una sera, più nostalgico del solito, chiese al barista di aggiungere del gin in memoria dei viaggi in Inghilterra e voilà, il cocktail italiano più apprezzato nel mondo»., quello del kumquat, anche conosciuto come mandarino cinese. In abbinamento ai piatti, per chi lo gradirà, vi sarà la possibilità di ordinare l’etichetta desiderata dalla carta vini del ristorante, consultabile all’apposita sezione del sito.Per informazioni: operatorino.it