Pizza gourmet e champagne a casa: la risposta de Il Saraceno alla pandemia

Pubblicato il 23 aprile 2021 | 10:50

U

Il Saraceno propone la formula pizza e champagne

Nuova formula: pizza e Champagne

Lo sviluppo dell’idea: un pranzo a tutto tondo

La pizza gourmet piace ai clienti

Pizza da “rigenerare” nel forno di casa

Roberto Proto e Maria Morbi

Menu speciale per il weekend

(Bg), molto conosciuto per i suoi piatti di pesce,. I genitori dello chef, che gestisce il locale insieme alla moglie, avevano iniziato la loro avventura proprio con un ristorante-pizzeria, trasformato dallo stesso Proto in un ristorante di successo., non hanno certo scoraggiato Il Saraceno che,per stuzzicare la curiosità degli ospiti direttamente “at home”,«Possiamo dire che si tratta di un ritorno al futuro – commentano Roberto Proto e Maria Morbi - Il nostro locale nasce appunto come un ristorante-pizzeria e così, mentre stavo impastando la pizza a casa per mia moglie e le mie figlie, ho pensato ad una proposta diversa e interessante per i nostri clienti».. «Abbiamo pensato di, che costituiscono un vero e proprio antipasto, in accompagnamento alla nostra pizza gourmet – proseguono i gestori del Saraceno -che selezioniamo personalmente».Un’altra idea vincente per Roberto Proto, che vanta il fatto di essere autodidatta e di non aver frequentato nessuna scuola alberghiera: le nozioni trasmesse dalla mamma hanno permesso allo chef originario di Amalfi di unire passione e sperimentazione per crescere passo dopo passo diventando un ristorante riconosciuto e apprezzato anche al di fuori dei confini provinciali.«Siamo molto soddisfatti perché– concludono Roberto Proto e Maria Morbi - Un grande successo che stiamo riproponendo nel fine settimana, affiancato al nostro classico menu degustazione. Qualcuno si aspettava la classica pizza che non sempre arriva in condizioni perfette, invece io ho pensato a un, un’operazione semplice perché».Per questo weekend, da venerdì sera a domenica,composto da Polpo croccante alla Catalana e perle di Yuzu, Cannolo siciliano, Mortadella e Pistacchio di Bronte, Insalata russa, Gamberi Gobbetti e polvere di carote e la Crocchetta di patate, Scamorza affumicata di Agerola e Friggitelli.A seguire la pizza gourmet con farina di cereali ideata in tre varianti, “La Parmigiana di Melanzane”, con pomodoro San Marzano, fior di latte , melanzane, crema di basilico e ricotta salata; “Verde, Bianco e Rosso” con passatina di piselli, ricotta di bufala, tataky di tonno e guanciale croccante al pepe, oppure “Il primo Amore non si scorda mai…”, realizzata con pomodoro San Marzano, burrata di Angri e culatello di Zibello.Come dessert è stato sfornato il “Peccato di gola”, una ciambella allo zabaglione e pistacchio. Il costo della cena, compresa una bottiglia di champagne ogni due menù, selezionata dal ristorante Il Saraceno, è di 55 euro a persona.Per informazioni: www.ristorante-ilsaraceno.it