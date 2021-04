Lo Stilnovo riapre e innova: via al servizio anticipato per battere il coprifuoco

Pubblicato il 24 aprile 2021 | 10:30

L'entrata del ristorante Stilnovo 1/5 Uno di piatti a menu 2/5 La sala del locale 3/5 Uno di piatti a menu 4/5 Uno di piatti a menu 5/5 Previous Next

I

La sala dello Stilnova (pre-Covid)

Il riferimento a Dante

Il menù fra sperimentazione e sapori antichi dello chef Alessio Morganti

Lo chef Alessio Morganti

Dal lockdown al ritorno in cucina: «Dobbiamo fare di tutto per ripartire»

Il servizio al tempo delle riaperture all'aperto e del coprifuco

La sala dello Stilnova (pre-Covid)

L'importante è poter programmare

l ristoranteTenendo presente limitazioni e coprifuoco, il locale aperto da tre soci nel centro città a giugno 2018, punta a cene che iniziano un po’ prima del solito,. Il ristorante è ospitato in un edificio duecentesco vicinissimo al Duomo e ricco di storia.ha dato infatti i natali a Papa Clemente IX, Giulio Rospigliosi e, sotto la famiglia degli Ammanati, è diventato sede dell’omonima banca, una delle prime al mondo.Superato l’imponente e antico portone, ci si ritrova in un grande salone, che colpisce per le altissime colonne che sostengono le volte a crociera, mentre le vetrate ad archi portano nella suggestiva corte con al centro il pozzo secolare., del quale i principali esponenti sono Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti e Dante Alighieri.Il ristorante Stilnovo trasla il paradigma del movimento nella sperimentazione e nella ricerca gastronomica, proponendo un, impiegando prodotti freschi e adottando ricette semplici, anche tipiche pistoiesi, rivisitate in chiave moderna per rinnovare antichi sapori. Le materie prime, provenienti da produttori locali, sono tutte di altissima qualità e lavorate totalmente in loco (anche la pasta, con la sola eccezione degli spaghetti).Il menù è aggiornato stagionalmente e variegato fra terra e mare, con particolare attenzione rivolta anche ai vegetariani. Il cliente può scegliere alla carta oI piatti, anche tradizionali, vengono reinterpretati con le moderne tecniche di cottura: sottovuoto, basse temperature e cottura sous vide. Da settembre del 2018, lo cheflunga esperienza in cucina e nella, con cui partecipa a diversi campionati della Fic, è supportato dal sous-chef, mentre il servizio di sala è nelle mani delle sorelleIlnon è stato certamente facile, anche solo per abituarsi a ritmi decisamente sottotono. «Ero abituato a star fuori di casa sei giorni su sette e a lavorare anche 20 ore al giorno - commenta Alessio Morganti -e ho concluso un corso per diventare operatore della protezione civile. E’ stato sicuramente un periodo molto duro, dove è mancato tantissimo il rapporto, prima di tutto umano, con clienti e fornitori».Già, perché Alessio Morganti è tra quegli chef che la materia prima se la vogliono guadagnare sul campo e scegliere con cura verdure, carne e pesce da cucinare. «Ho proprioper scegliere le verdure migliori da utilizzare per la nostra pappa al pomodoro, oppure sentendo il macellaio che mi sa consigliare i migliori tagli, così come il pesciaiolo con cui studiare le prossime crudità - prosegue Morganti -, anche perché purtroppo dal 25 ottobre abbiamo perso una stagione meravigliosa. Adoro l’autunno perché è il periodo delle coccole e la terra offre prodotti straordinari, dai tartufi ai funghi, con cui prepariamo piatti unici. La primavera è una stagione di mezzo, dove il clima è incostante. Nel nostro caso possiamo utilizzare la corte interna, che però ha solo 15 coperti, naturalmente ben distanziati».Il problema ora sonoche dovranno necessariamente fare i conti con il clima del periodo e il contestuale coprifuoco che implica una diversa organizzazione per la cena. «I nostri clienti ci stanno contattando perché hanno voglia di tornare a trascorrere momenti conviviali al ristorante - fa sapere lo chef del ristorante Stilnovo - È chiaro che. Siamo un locale che tende a fare una cucina pop, affiancata alla tradizionale, in modo da reinterpretare le ricette per renderle frizzanti. Se prendo una classica bistecca alla fiorentina, è un piatto che arriva diritto, mentre noi cerchiamo di dargli un po’ di curve con diverse tecniche, accostamenti e consistenze.».Pranzo all’aperto e cene sub judice per meteo e coprifuoco. «, fatta di stuzzichini e tapas - è l’idea di Alessio Morganti - È più semplice e logico partire con una sorta di aperitivo che confluisce naturalmente in una cena.. Ma anche la scorsa estate, dopo il primo lockdown, eravamo tornati praticamente alla normalità e pensavamo di aver superato definitivamente la pandemia».Ma in tutti questi mesi non è mancata la presenza del ristorante, offrendo anche una gastronomia gourmet.«La cosa più importante consiste nel- conclude lo chef Alessio Morganti - La politica purtroppo non si rende conto che aprire un ristorante non è solo accendere la luce, ma si pianificare tutto, organizzare per pulire, chiamare il personale, contattare i fornitori per ragionare sul menù, fare il punto con il direttore di sala sulla cantina e partire con le preparazioni.Butto via tutto con ulteriori danni, un po’ come successo con la chiusura dell’ultimo momento a San Valentino». Giorgio LazzariPer maggiori informazioni: www.stilnovo.restaurant