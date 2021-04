Delivery e asporto non bastano. Anche le pizzerie soffrono

Pubblicato il 27 aprile 2021 | 18:13

n vista dell'apertura del 26 aprile,, la società che distribuisce l'innovativo contenitore per la pizza d’asporto e a domicilio,per capire quale fosse la situazione dopo 14 mesi di pandemia. Il risultato?negli ultimi mesi mettendo così a repentaglio la possibilità di agganciare la ripresa del settore.Più in generale, dal sondaggio promosso da Ciro - The Original Pizza Box emerge un quadro a tinte fosche. Soprattutto se si proiettano i dati registrati su scala nazionale. Ma a cui per fortnuna, non mancano sprazzi di buone notizie. Innanzitutto, considerato che per lunghi periodi le uniche attività consentite sono state l’asporto e la consegna a domicilio, è da rilevare come unaPrecisamente, prima che iniziasse questa emergenza, meno della metà (47,6%) faceva questo tipo di consegna. Negli ultimi 12 mesi, però, per causa di forza maggiore e di opportunità, tale percentuale è salita in totale al 71,7%.Di queste pizzerie,dei loro locali per il consumo al tavolo, non volendo perdere, giustamente, questa ulteriore e sempre più importante fonte di lavoro e di ricavi, tenuto inoltre conto di possibili ulteriori lockdown in futuro.Per quanto riguarda le note negative, il sondaggio riporta un dato che fa preoccupare:A pesare sono state soprattutto le conseguenze economiche della pandemia. L'80% dei rispondenti, infatti, ha registrato un calo del fatturato con punte di meno della metà nel 47,5% dei casi., probabilmente avendo lavorato bene e tanto con l’asporto e il delivery. Discorso simile anche perrispetto a prima e, nel 59,6% dei casi, più del 50% in meno in confronto al periodo antecedente la diffusione del corona virus.Nel 50% dei casi non sono o saranno sufficienti. Mentre persiste ancora un 12,5% che ha fato rischiesta ma ancora non ha visto alcun denaro accreditato.In conclusione, anche le pizzerie non se la passano bene. Tanto che, estendendo la statistica a livello nazionale e considerato che le pizzerie in Italia calcolate da Cna a inizio 2020 erano circa 130.000, vuol dire che di queste oo hanno già dovuto chiudere. questo link i risultati completi del sondaggio